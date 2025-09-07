7 de septiembre de 2025 - 22:50

Elecciones bonaerenses: el voto de los intendentes

En esta cita democrática en la Provincia de Buenos Aires, los 135 intendentes emitieron su voto en las elecciones 2025.

Julio Alak - Intendente de La Plata Foto 1/14

Julio Alak - Intendente de La Plata

Fabián Gagliardi - Intendente de Berisso&nbsp; Foto 2/14

Fabián Gagliardi - Intendente de Berisso 

Mayra Mendoza - Intendenta de Quilmes Foto 3/14

Mayra Mendoza - Intendenta de Quilmes

Mario Secco - Intendente de Ensenada Foto 4/14

Mario Secco - Intendente de Ensenada

José Luis Salomón - Intendente de Saladillo Foto 5/14

José Luis Salomón - Intendente de Saladillo

Miguel Lunghi - Intendente de Tandil Foto 6/14

Miguel Lunghi - Intendente de Tandil

Nelson Sombra - Intendente de Azul Foto 7/14

Nelson Sombra - Intendente de Azul

Pablo Zurro - Intendente de Pehuajó Foto 8/14

Pablo Zurro - Intendente de Pehuajó

Leonardo Boto - Intendente de Luján Foto 9/14

Leonardo Boto - Intendente de Luján

Javier Gastón - Intendente de Chascomús Foto 10/14

Javier Gastón - Intendente de Chascomús

Jorge Ferraresi - Intendente de Avellaneda Foto 11/14

Jorge Ferraresi - Intendente de Avellaneda

Diego Valenzuela - Intendente de Tres de Febrero Foto 12/14

Diego Valenzuela - Intendente de Tres de Febrero

Francisco Recoulat - Intendente de Trenque Lauquen Foto 13/14

Francisco Recoulat - Intendente de Trenque Lauquen

Soledad Martínez - Intendenta de Vicente López Foto 14/14

Soledad Martínez - Intendenta de Vicente López

El peronismo volvió al campo y ganó en dos secciones después de 20 años

Jesica Rey: "Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia"

Con un "¡Qué lindo es votar!", Esteban Bullrich emocionó en las elecciones

