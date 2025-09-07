Elecciones bonaerenses: el voto de los intendentes

En esta cita democrática en la Provincia de Buenos Aires, los 135 intendentes emitieron su voto en las elecciones 2025.
Julio Alak - Intendente de La Plata
Fabián Gagliardi - Intendente de Berisso
Mayra Mendoza - Intendenta de Quilmes
Mario Secco - Intendente de Ensenada
José Luis Salomón - Intendente de Saladillo
Miguel Lunghi - Intendente de Tandil
Nelson Sombra - Intendente de Azul
Pablo Zurro - Intendente de Pehuajó
Leonardo Boto - Intendente de Luján
Javier Gastón - Intendente de Chascomús
Jorge Ferraresi - Intendente de Avellaneda
Diego Valenzuela - Intendente de Tres de Febrero
Francisco Recoulat - Intendente de Trenque Lauquen
Soledad Martínez - Intendenta de Vicente López