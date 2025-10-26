26 de octubre de 2025 - 13:33

Elecciones 2025: el voto político en fotos

El país todo -del presidente Javier Milei y a cada uno de los candidatos- vive el voto de estas elecciones 2025.

El presidente Javier Milei votó en Almagro y no hizo declaraciones.

Axel Kicillof votó en La Plata y llamó al diálogo.

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó en una escuela de Vicente López.

Florencio Randazzo votó en Gonnet.

El exintendente de San Nicolás y actual diputado electo, Manuel Passaglia. (Foto: El Norte)

Mariano Recalde votó en el barrio porteño de Barracas.

Máximo Kirchner votó en La Plata y cuestionó al Gobierno por el acuerdo con Estados Unidos.

El intendente platense Julio Alak votó en Gonnet.

Estela de Carlotto votó en Tolosa.

