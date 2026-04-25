Peronistas y libertarios: dos peleas que ingresan en una nueva fase en la Provincia

¿Quiénes están más peleados entre sí, los kicillofistas con los cristinistas o los karinistas con los caputistas? El enigma no es en rigor tal cosa, sino en todo caso una especie de juego imposible de resolver con objetividad. Pero sirve para dar cuenta de la continuidad de las líneas de quiebre que siguen organizando la acumulación de poder en la provincia, aunque solo si se repara en una salvedad: es justo en este momento cuando aparecen señales que preanuncian la aparición de un nuevo momento político, tanto en el universo peronista como en el orbe libertario.

Como otras, la semana que pasó fue pródiga en señales de tensión entre el MDF y el Instituto Patria. Mario Ishii presentó un proyecto para insinuar que Axel Kicillof no atiende como debe la asistencia alimentaria; Máximo Kirchner protagonizó un llamativo faltazo a la asunción del Gobernador en el PJ y Oscar Parrilli dijo, al cerrar un acto en La Plata, que “nuestro plan es Cristina Libre, no hay plan B”, una frase que puede ser leída en términos de definición electoral, además de como una declaración de principios.

La acumulación de gestos -hechos políticos- convenció al primer anillo en torno al Gobernador de que enfrentan una embestida para condicionar su candidatura antes de que el reloj electoral termine de acelerarse, después del mundial (que termina a estos efectos cuando termine la actuación de Argentina). En simultáneo, ese círculo ve presiones del establishment para que rompa con CFK, cosa que no hará . Todo respondería al mismo motivo: las semanas pasan y “la candidatura de Axel” se naturaliza.

La Legislatura sigue siendo un escenario caliente de esa pelea. Está paralizada porque ni siquiera se pueden poner de acuerdo en la conformación de las comisiones que le permitan comenzar a sesionar. En Diputados, aseguran que eso podría ocurrir a mediados de mayo. Pero nadie arriesga nada sobre el Senado, donde el kicillofismo puja por el control de la comisión de Legislación General. La agenda en suspenso es central : desde la reelección de los intendentes al nombramiento de los jueces de la Corte.

La lógica de la disputa parlamentaria no es lineal: también hay tensiones al interior de cada campamento peronista. En la Cámara Alta, el massismo tensiona con el camporismo: los renovadores quieren colocar a Valeria Arata en Asuntos Constitucionales, a expensas de Emanuel Gónzalez Santalla. “Ellos ya se quedaron con demasiadas cosas”, rezongan los renovadores. En Diputados, Sergio Berni aun no logró que se formalice el pedido para presidir el bloque. No está del mejor humor, cuentan.

Delicias de la era de los outsiders, el desembarco de Dante Gebel para prepagar lo que podría ser el anuncio de una canidatura presidencial a fin de año (hará dos River) propició un revelador episodio bonaerense. Fue la foto en la que el pastor-comediante aparece abrazado con Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas. Se trató menos del anticipo de un pase que una picardía que da cuenta de un enojo: Nardini, acostumbrado a pesar en el Senado a través de Gustavo Soos, no se resigna a que su delegado sea desoído por el esquema que toma las decisiones ahora que es diputado.

El miércoles, Andrés “Cuervo” Larroque encabezará una marcha a Desarrollo Humano para reclamarle a Sandra Petovello por la caída de los fondos para financiar el Sistema Alimentario Escolar. Nación envió siempre el 33% de lo necesario y este año lo bajó a 14%, un recorte que solo aplicó a la PBA. En ese contexto, Larroque suspendió por 3 meses el programa MESA, que entregaba alimentos secos para complementar el SAE y fue lo que dio pie al insidioso proyecto de Ishii para declarar la emergencia alimentaria.

La cuestión de la alimentación es urgente: el 90% del presupuesto de Desarrollo de la Comunidad se destina a ese fin. Pero nada parece alcanzar: según la UCA, el 30% de los niños argentinos no come regularmente. De ahí lo delicado del fuego amigo sobre Kicillof. El formato de la respuesta, que copia la movida por los fondos para municipios, se asienta: también lo usó el Gobernador para reclamar por los fondos jubilatorios ante la Corte, donde obtuvo una respuesta positiva que, dicen, lo sorprendió.

La foto de Suipacha

En LLA, el encuentro político en Suipacha es la novedad: Karina Milei logró una foto de orden y unidad en medio de una interna que parece desbocada. Sebastián Pareja y Diego Santilli, los dos dirigentes que aspiran a la candidatura para suceder a Kicillof, aparecieron en una suerte de pie de igualdad, al lado de ella. Pero hay detalles: Pareja es su mano derecha, el verdadero armador territorial y, dicen en el entorno del ministro del Interior, quien llamó a Santilli para invitarlo, aún cuando él sigue afiliado a PRO.

Que las cosas siguen agitadísimas en ese campamento no es ninguna novedad: baste señalar el cruce de redes (una marca de la casa) entre Lilia Leomine y Daniel Parisini, también conocido como Gordo Dan. De ahí la importancia de la foto de Suipacha, que implica un principio de orden. Pero también establece una jerarquía política. Al encuentro fueron representantes de Las Fuerzas del Cielo, la armada caputista que tensiones con la hermanísima, pero quedaron fuera del foco de la cámara. Es, parece, un piso, o un punto de partida, para la discusión que viene.

Fuente: Agencia DIB.