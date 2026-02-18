Otro accidente con un UTV en Villa Gesell dejó una joven en terapia intensiva

Continúan los accidentes con UTV y cuatriciclos en la Costa Atlántica. (Imagen ilustrativa)

Un nuevo accidente con un vehículo UTV volvió a encender las alarmas en la costa atlántica. Una mujer de 33 años, oriunda de La Plata, permanece internada en grave estado luego de un violento vuelco ocurrido en la zona norte de Villa Gesell.

Si bien el hecho se produjo en el inicio del fin de semana de Carnaval, en un contexto de alta circulación de cuatriciclos, camionetas y vehículos todo terreno, se conoció en las últimas horas luego del traslado de la mujer a Mar del Plata.

Según trascendió, el accidente se registró en un acceso a los médanos ubicado a pocos metros de la línea de costa. La víctima, abogada y empresaria, viajaba como acompañante junto a un joven cuando, por causas que aún se investigan, el rodado volcó y dio varios giros, sin la participación de terceros.

La violencia del impacto provocó que la mujer saliera despedida y quedara atrapada bajo el propio vehículo. Tras el vuelco, la víctima fue asistida de urgencia en el Hospital de Villa Gesell y posteriormente trasladada con pronóstico reservado a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata.

Según informó el sitio 0223.com.ar, fuentes oficiales indicaron que "la paciente ingresó por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento". Asimismo, destacaron que "presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. También se diagnosticó contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular". Fuente: Agencia DIB

