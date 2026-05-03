El lenguaje de la política ya no explica: reacciona

El fenómeno de Javier Milei es un punto de inflexión en el cambio del lenguaje en la política que apela a las emociones.

Hay algo que cambió en la política argentina y no siempre lo terminamos de dimensionar: no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. El lenguaje dejó de ser un vehículo para explicar la realidad y se convirtió en una herramienta para intervenir directamente sobre las emociones.

Durante años, la política hablaba en un código más o menos previsible: promesas, diagnósticos, tecnicismos, incluso eufemismos. Había una distancia a veces irritante, otras necesaria, entre el dirigente y la sociedad. Hoy, esa distancia se rompió. Y en ese quiebre emergió otra forma de comunicación: más cruda, más directa, más visceral.

El fenómeno de Javier Milei es, en este sentido, un punto de inflexión. No porque haya inventado esta lógica, sino porque la llevó a su máxima expresión. Su discurso no busca matices ni consensos: busca impacto. Funciona más como una descarga que como una explicación.

La escena reciente en el Congreso es casi una síntesis de época. En medio de una jornada atravesada por denuncias, tensión política y cuestionamientos, Milei salió del recinto y, frente a periodistas, gritó: “¡chorros, corruptos!”.

No fue un exabrupto aislado. Es parte de un patrón. En la apertura de sesiones legislativas de 2026, por ejemplo, un relevamiento registró al menos 56 insultos en un solo discurso, es decir, uno cada 100 segundos.

“Ladrones”, “mentirosos”, “ignorantes”, “banda de delincuentes” fueron algunas de las expresiones más repetidas, muchas veces dirigidas a legisladores opositores dentro del propio recinto.

Un lenguaje que divide rápido

Ese tipo de lenguaje no describe: clasifica. No busca abrir una discusión, sino ordenar emocionalmente el escenario. Divide rápido: de un lado los “honestos”, del otro los “corruptos”. Y en ese esquema, la complejidad, que es donde realmente vive la política, desaparece.

Pero el fenómeno no termina en la figura presidencial. Se amplifica.

Alrededor de Milei se consolidó un ecosistema libertario que incluye a dirigentes, militantes digitales e influencers que reproduce y muchas veces intensifica ese tono. En redes sociales, especialmente en X, el estilo dominante es confrontativo: insultos, descalificaciones, ironías agresivas y memes que ridiculizan al adversario. No es marginal, es parte del dispositivo comunicacional.

La lógica es simple: en plataformas donde la visibilidad depende de la reacción, el contenido más extremo circula más. Y eso empuja a una radicalización del lenguaje. No hace falta construir un argumento sólido si una frase hiriente logra miles de interacciones en minutos.

No es un fenómeno sólo libertario

Este fenómeno no es exclusivo del oficialismo, pero encuentra en el universo libertario una versión especialmente explícita. Parte de su identidad política se construye justamente en esa ruptura con lo “políticamente correcto”, en decir lo que otros no dicen, aunque eso implique cruzar límites que antes eran considerados básicos para la convivencia democrática.

El problema no es solo estético. Es político.

Cuando el lenguaje se vuelve permanentemente agresivo, el adversario deja de ser alguien con quien se discute y pasa a ser alguien a quien se desacredita moralmente. Y cuando eso ocurre de manera sistemática, el terreno común empieza a erosionarse.

Incluso organismos y periodistas fueron blanco de ese mismo esquema. En los últimos meses, el propio presidente llegó a referirse a trabajadores de prensa con términos ofensivos y a sostener una confrontación abierta con los medios, en un clima que distintas organizaciones interpretan como un deterioro del vínculo entre poder y crítica.

Las redes sociales aceleraron todo. Plataformas como TikTok o X no premian la complejidad, sino la reacción. En ese ecosistema, una frase matizada pierde frente a una frase contundente; una explicación larga queda sepultada por una consigna viral.

Cuando se reemplaza al argumento

El problema no es la emoción en sí. La política siempre tuvo una dimensión emocional. El problema aparece cuando la emoción reemplaza completamente al argumento. Cuando el lenguaje deja de abrir preguntas y empieza a cerrarlas. Cuando ya no importa entender, sino alinearse.

En ese escenario, el debate público se empobrece. No porque falten temas, sino porque falta profundidad. Se discute mucho, pero se entiende poco. Y en ese ruido constante, la realidad compleja pero incómoda, queda reducida a consignas que funcionan bien en pantalla pero mal en la vida real.

Tal vez lo más inquietante no sea que la política hable así, sino que nosotros empecemos a pensar en ese mismo código. Que la simplificación deje de ser una estrategia comunicacional y se convierta en una forma de percibir el mundo.

Porque cuando el lenguaje se vuelve puramente emocional, hay algo que se pierde y no es solo la precisión, es también la posibilidad de construir una conversación común.

Y sin conversación, lo que queda no es política, es ruido.

Fuente: Agencia DIB