miércoles 10 de septiembre de 2025
10 de septiembre de 2025 - 12:25

Entre leds y motores: Múnich revive el pulso de la industria automotriz

El Salón del Automóvil vuelve a brillar con estrenos eléctricos y prototipos futuristas, mientras los motores de combustión reclaman espacio y China copa la escena.

Múnich se convierte esta semana en el tablero global de la industria automotriz

Múnich se convierte esta semana en el tablero global de la industria automotriz

Caminar por el centro de Múnich durante la IAA 2025 es atravesar una ciudad convertida en un showroom gigante. Desde la Odeonsplatz hasta el Königsplatz, las calles se llenan de stands vidriados, autos eléctricos camuflados y luces de neón que compiten con las fachadas históricas. Familias, turistas y curiosos hacen fila para probar bicicletas eléctricas o subirse a alguno de los 229 vehículos disponibles.

Más noticias
La Expo Automotriz Mar del Plata 2026 abrirá sus puertas entre el 4 de enero y el 8 de febrero

Motores frente al mar: la Expo Automotriz Mar del Plata 2026 se prepara para una temporada inédita
Agosto dejó un mercado con señales encontradas, con crecimiento en producción y ventas mayoristas, pero baja en el patentamiento

Ventas en alza, patentamientos en baja: la doble cara del mercado automotor

El regreso del Salón

La edición 2025 de la IAA confirma que la gran feria alemana recuperó su esplendor. El formato combina el Summit empresarial —con entradas que van de 180 a 225 euros— y el Open Space gratuito en pleno centro, donde se espera la visita de más de medio millón de personas.

El debate, sin embargo, ya quedó instalado desde la inauguración. El canciller Friedrich Merz afirmó durante su recorrida: "Estamos firmemente comprometidos con la transición hacia la movilidad eléctrica, pero necesitamos una normativa europea inteligente, fiable y flexible". Oliver Blume, presidente de Volkswagen, fue categórico: "2035 no es un objetivo alcanzable" para el fin de los motores a combustión.

BMW en el IAA Mobility 2025

Estrenos que marcan la agenda

Entre los lanzamientos que ya se presentaron, Volkswagen desplegó su nueva familia de entrada eléctrica: ID. Polo, ID. Golf e ID. Cross, un SUV con 211 caballos y 420 km de autonomía previsto para 2026. La estrategia apunta a masificar la electromovilidad con precios desde 25.000 euros.

Audi mostró el renovado Q3 Sportback, que llegará a la Argentina en 2026, y el prototipo Concept C, inspirado en el TT. Porsche deslumbró con el 911 Turbo S híbrido, que entrega 711 caballos y acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

BMW eligió el iX3, un SUV eléctrico con pantallas proyectadas bajo el parabrisas, y Mercedes-Benz, con un stand monumental iluminado por LEDs, presentó el nuevo GLC EQ. Renault apostó a la sexta generación del Clio, con versiones híbrida y naftera, y Ford llevó una Ranger híbrida enchufable con estética deportiva.

La avanzada china

Más de un centenar de expositores chinos marcan el pulso de la feria, un tercio más que en 2023. El stand de BYD sobresale en Ludwigstraße con el estreno europeo del Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable con autonomía de 1.500 km. En una de las conferencias, Stella Li, vicepresidenta de la marca, sostuvo: "En el próximo año o dos, nuestros híbridos enchufables dominarán las ventas en Europa".

A pocos metros, Leapmotor muestra el B05, un compacto que Stellantis fabricará en España y que en breve desembarcará en la Argentina. También participan Xpeng, Changan, Dongfeng y Aito, consolidando un bloque asiático que avanza sobre el terreno europeo.

Una ciudad tomada por la movilidad

Los Open Spaces son el corazón popular de la feria. Allí se prueban autos autónomos en un tramo de la autopista A94, se recorren circuitos de bicicletas en el Englischer Garten y, de noche, el Festival of Lights transforma la Bayerische Staatsbibliothek y la Residenz en murales luminosos.

En paralelo, colectivos ambientalistas despliegan protestas bajo la consigna #noIAA2025, con un campamento en Luitpoldpark y marchas ciclistas por la ciudad. Frente a estas acciones, Jürgen Mindel, director de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, respondió: “Nos alegramos por la crítica y el debate, es parte de la democracia”.

Múnich se convierte esta semana en el tablero global de la industria automotriz: tradición frente a disrupción, combustión contra electricidad.

Temas
Ver más

Motores frente al mar: la Expo Automotriz Mar del Plata 2026 se prepara para una temporada inédita

Ventas en alza, patentamientos en baja: la doble cara del mercado automotor

Cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan

Autos fabricados en Brasil se imponen en el ranking argentino

BYD desembarca en la Argentina con un esquema inusual para el mercado

Carreras Legendarias: cuarta edición en Campo de Mayo con motores de época

Presentaron en Campana el TANK 300, el nuevo SUV off road de GWM

Edición 1092 - Semana del 4 al 10 de septiembre de 2025

De Argentina para la región: Toyota inició la exportación de Hiace a Brasil

Foton renueva su gama de livianos con el Aumark 615

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las inundaciones complican a los campos bonaerenses. 

Buscan por ley reformar el régimen de emergencia agropecuaria

Por  Agencia DIB