Entre leds y motores: Múnich revive el pulso de la industria automotriz

Caminar por el centro de Múnich durante la IAA 2025 es atravesar una ciudad convertida en un showroom gigante . Desde la Odeonsplatz hasta el Königsplatz, las calles se llenan de stands vidriados, autos eléctricos camuflados y luces de neón que compiten con las fachadas históricas. Familias, turistas y curiosos hacen fila para probar bicicletas eléctricas o subirse a alguno de los 229 vehículos disponibles.

La edición 2025 de la IAA confirma que la gran feria alemana recuperó su esplendor. El formato combina el Summit empresarial —con entradas que van de 180 a 225 euros— y el Open Space gratuito en pleno centro, donde se espera la visita de más de medio millón de personas .

El debate, sin embargo, ya quedó instalado desde la inauguración. El canciller Friedrich Merz afirmó durante su recorrida: "Estamos firmemente comprometidos con la transición hacia la movilidad eléctrica, pero necesitamos una normativa europea inteligente, fiable y flexible". Oliver Blume, presidente de Volkswagen, fue categórico: "2035 no es un objetivo alcanzable" para el fin de los motores a combustión.

Entre los lanzamientos que ya se presentaron, Volkswagen desplegó su nueva familia de entrada eléctrica: ID. Polo , ID. Golf e ID. Cross , un SUV con 211 caballos y 420 km de autonomía previsto para 2026. La estrategia apunta a masificar la electromovilidad con precios desde 25.000 euros.

Audi mostró el renovado Q3 Sportback, que llegará a la Argentina en 2026, y el prototipo Concept C, inspirado en el TT. Porsche deslumbró con el 911 Turbo S híbrido, que entrega 711 caballos y acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

BMW eligió el iX3, un SUV eléctrico con pantallas proyectadas bajo el parabrisas, y Mercedes-Benz, con un stand monumental iluminado por LEDs, presentó el nuevo GLC EQ. Renault apostó a la sexta generación del Clio, con versiones híbrida y naftera, y Ford llevó una Ranger híbrida enchufable con estética deportiva.

La avanzada china

Más de un centenar de expositores chinos marcan el pulso de la feria, un tercio más que en 2023. El stand de BYD sobresale en Ludwigstraße con el estreno europeo del Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable con autonomía de 1.500 km. En una de las conferencias, Stella Li, vicepresidenta de la marca, sostuvo: "En el próximo año o dos, nuestros híbridos enchufables dominarán las ventas en Europa".

A pocos metros, Leapmotor muestra el B05, un compacto que Stellantis fabricará en España y que en breve desembarcará en la Argentina. También participan Xpeng, Changan, Dongfeng y Aito, consolidando un bloque asiático que avanza sobre el terreno europeo.

Una ciudad tomada por la movilidad

Los Open Spaces son el corazón popular de la feria. Allí se prueban autos autónomos en un tramo de la autopista A94, se recorren circuitos de bicicletas en el Englischer Garten y, de noche, el Festival of Lights transforma la Bayerische Staatsbibliothek y la Residenz en murales luminosos.

En paralelo, colectivos ambientalistas despliegan protestas bajo la consigna #noIAA2025, con un campamento en Luitpoldpark y marchas ciclistas por la ciudad. Frente a estas acciones, Jürgen Mindel, director de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, respondió: “Nos alegramos por la crítica y el debate, es parte de la democracia”.

Múnich se convierte esta semana en el tablero global de la industria automotriz: tradición frente a disrupción, combustión contra electricidad.