60/40: los modelos de Mercedes-Benz con plan de ahorro

El Mercedes GLB 200 Advance.

Mercedes-Benz busca ampliar las alternativas de financiación y por ello lanzó planes de ahorro para una serie de modelos. Desde ahora, los clientes podrán suscribirse a planes para los modelos CLA, GLB y las versiones Furgón Mixto y Tourer de la Vito.

Los nuevos planes se comercializan bajo la modalidad 60/40, tienen una duración de 50 meses y ofrecen adjudicación asegurada en las cuotas 2, 3, 4 o 5, siempre que el suscriptor integre el 40% del valor del vehículo. El saldo restante se abona mediante las cuotas pendientes del plan.

El sistema de ahorro previo de la marca permite acceder a un Mercedes-Benz 0 km mediante cuotas en pesos y contempla adjudicación por sorteo y/o licitación. Los suscriptores pueden participar de los actos de adjudicación desde la primera cuota y cuentan con distintas alternativas para integrar cuotas o presentar adelantos, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Entre los beneficios que destaca la empresa figuran la tramitación digital, el seguimiento transparente de la suscripción, múltiples medios de pago, la posibilidad de transferir la titularidad del contrato y el respaldo de la red oficial de concesionarios y de la posventa de Mercedes-Benz.

Las nuevas alternativas que incorporó Mercedes-Benz Plan de Ahorro son las siguientes: CLA 200 Progressive: cuota de $1.100.872,39.

cuota de $1.100.872,39. GLB 200 Advance: cuota de $1.293.768,63.

cuota de $1.293.768,63. Vito Furgón Mixto AT Pro: cuota de $1.255.517,38.

cuota de $1.255.517,38. Vito Tourer AT 9+1 Pro: cuota de $1.558.757,38. Fuente: Agencia DIB

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