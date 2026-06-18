Intercambio comercial: US$ 3.504 millones de superávit en mayo

El intercambio comercial argentino registró en mayo un superávit de US$ 3.504 millones , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . A precios del mismo mes del año anterior, el saldo habría sido de US$ 2.770 millones , lo que implica una ganancia en los términos del intercambio de US$ 487 millones.

De acuerdo con el organismo, el índice de precios de las exportaciones aumentó 13,9% interanual , mientras que las cantidades exportadas crecieron 18,1%. En contraste, las importaciones mostraron un incremento de precios de 7,6% pero una caída de 13,6% en las cantidades, reflejando una contracción en el volumen de compras externas.

El ministro de Economía, Luis Caputo , celebró los datos del Indec. "En el mes de mayo, las exportaciones de bienes ascendieron a US$ 9.537 millones, registrando un crecimiento de 34,4% interanual y alcanzando un nuevo récord histórico . Las importaciones sumaron US$ 6.033 millones, y la balanza comercial registró un superávit de US$ 3.504 millones, el mayor valor mensual de la historia ”. Destacó el ministro que “ todos los grandes rubros de las exportaciones registraron crecimiento respecto de mayo del año pasado , con subas de 167,1% en Combustibles y Energía, 22,5% en Productos Primarios, 20,5% en Manufacturas de Origen Agropecuario y 20,1% en Manufacturas de Origen Industrial. Las exportaciones de Combustibles y Energía registraron un máximo histórico, en tanto las de Manufacturas de Origen Industrial alcanzaron el segundo valor más alto de la historia para un mes de mayo”.

Entre otros datos que destacó el ministro en la red social X, “en los primeros cinco meses del año, las exportaciones ascendieron a US$ 40.359 millones (+24,3% en relación a igual período de 2025), y la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 11.783 millones. Asimismo, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial sumaron US$ 10.964 millones, el mayor valor de la historia para el período enero-mayo. La balanza comercial energética registró el mayor saldo positivo de toda la serie, con un superávit de US$ 1.543 millones, producto de exportaciones por US$ 1.745 millones (+167,1%) e importaciones por USD202 millones (-32,9%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2067686507129839705?s=20&partner=&hide_thread=false EN MAYO LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y LA BALANZA COMERCIAL REGISTRARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO





En el mes de mayo, las exportaciones de bienes ascendieron a USD9.537 millones, registrando un crecimiento de 34,4% interanual y alcanzando un nuevo récord histórico. Las… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 18, 2026

De nuevo al Indec, el informe oficial indicó que el índice de términos del intercambio alcanzó un nivel de 145,1, con una suba de 5,8% respecto de mayo de 2025. Este resultado se explicó por el mayor incremento relativo de los precios de exportación frente a los de importación, lo que derivó en una mejora en la relación de intercambio para el país.

En cuanto a los socios comerciales, el Indec señaló que los mayores superávits se registraron con el “Resto de Aladi” (US$ 897 millones), Asean (US$ 457 millones) y Usmca (US$ 395 millones). Por el contrario, los déficits más relevantes se observaron con el Mercosur (US$ 315 millones) y la Unión Europea (US$ 98 millones).

Intercambio Comercial

El Mercosur se mantuvo como el principal bloque en términos de intercambio, con un total de US$ 3.446 millones. Las exportaciones hacia esa región alcanzaron US$ 1.566 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 1.880 millones. Brasil concentró el 75,9% de los envíos argentinos al bloque, seguido por Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, el Indec destacó que entre los principales destinos de exportación se ubicó China, que se posicionó como el mayor comprador de productos argentinos durante el mes analizado. Las ventas a ese país crecieron impulsadas principalmente por productos primarios, mientras que las importaciones desde ese origen registraron una caída interanual.

Fuente: Agencia DIB