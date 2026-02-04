Familiares de los argentinos que siguen presos en Venezuela se reunieron con diputados y senadores y pidieron su liberación

Senadores y diputados nacionales se reunieron, esta mañana en el despacho del senador Maximiliano Abad, con familiares de los argentinos detenidos por razones políticas en Venezuela Nahuel Gallo y Germán Giuliani un encuentro “marcado por la preocupación y el pedido urgente de apoyo político para lograr su liberación”.

Participaron del encuentro Abad, la senadora Patricia Bullrich, y los senadores Carolina Losada y Francisco Paoltroni. También estuvieron presentes la diputada y organizadora del encuentro Karina Banfi, Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici, junto a Elia Trotta, defensora de derechos humanos.

Los familiares de Gallo y Giuliani manifestaron su profunda inquietud por la falta de avances concretos, a pesar de que el régimen de ese país ha comenzado a liberar presos políticos.

En sus exposiciones, las familias recordaron que Gallo sigue detenido desde diciembre de 2024 y que Giuliani continúa privado de su libertad desde mayo de 2025, mientras que otros detenidos políticos han comenzado a ser excarcelados, lo que agrava su sensación de abandono y de incertidumbre.

Los legisladores presentes expresaron su solidaridad con los reclamos familiares y coincidieron en la necesidad de ampliar el apoyo político tanto dentro del Congreso como en el plano internacional para presionar por la liberación inmediata y segura de Gallo y Giuliani. También remarcaron la importancia de abordar el tema como una causa de derechos humanos y de defensa de ciudadanos argentinos privados de libertad sin un proceso claro y transparente.

“La reunión puso de relieve que el reclamo trasciende las diferencias partidarias y que las familias seguirán solicitando a todas las fuerzas políticas que se sumen al pedido de gestión diplomática para asegurar el regreso de los detenidos a la Argentina”, se informó en un comunicado.