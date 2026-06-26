Mundial 2026: asegurado el primer puesto, Argentina pone suplentes ante Jordania

Montiel, uno de los probables titulares de Argentina en el cierre del Grupo J del Mundial 2026. X selección argentina

Este sábado por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, Argentina presentará un equipo con muchas variantes para enfrentar a Jordania. El partido en el AT&T Stadium de Dallas comenzará a las 23 hora de nuestro país, con transmisión de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Los cambios de Scaloni Después de los triunfos de 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria, el equipo de Lionel Scaloni enfrenta a los jordanos con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final. Incluso sabe que ese partido aún sin rival confirmado será el viernes 3 de julio, a las 19, en Miami. Por eso, el DT hará una gran rotación en el equipo.

Jordania ya no tiene chances de avanzar a la siguiente ronda. Su técnico, Jamal Sellami, también analiza la posibilidad de disponer muchos cambios para que todo el plantel tenga la satisfacción de jugar. Cabe señalar que ésta es su primera participación en un Mundial.

El probable equipo de Argentina Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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