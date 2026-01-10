Mirtha Legrand: a un mes de cumplir sus 99 años, vuelve con las "mesazas" desde Mar del Plata

Mirtha Legrand llegó a Mar del Plata y el primer día fue a ver cantar a Elena Roger en el Teatro Auditorium. Mirtha Legrand, en su mesa de 1973, con sus rosas rococó.

Este sábado, desde los salones del Hotel Costa Galana de Mar del Plata, Mirtha Legrand comienza una nueva temporada de su clásico programa del verano. El encuentro con dos pares de hermanos cantantes -Lucía y Joaquín Galán, los Pimpinela, más Soledad y Natalia Pastorutti- se verá a las 21.30 por eltrece y fue grabado previamente.

A un mes de cumplir sus 99 años -nació el 23 de febrero de 1927-, Mirtha Legrad es parte de la historia de Mar del Plata ya que se están por cumplir 56 años del primer almuerzo que condujo desde estas playas.

Mirtha Legrand y su millón de amigos mirtha 1973 Mirtha Legrand, en su mesa de 1973, con sus rosas rococó. Entonces, “Almorzando con las estrellas” -así se llamaba el programa que comenzó en 1968- se emitía desde el Hotel Provincial. En aquella temporada inaugural de 1973, uno de sus invitados más recordados fue el brasileño Roberto Carlos, en pleno éxito de “Un millón de amigos”. El programa se veía por el Canal 9 de Alejandro Romay, aunque al año siguiente se mudó a Canal 13, siempre bajo la dirección y producción de su marido, Daniel Tinayre.

