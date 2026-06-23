Aerolíneas lanzó pasajes a Dallas por US$ 500 para alentar a la Selección en el próximo partido del Mundial

Aerolíneas Argentinas (AA) lanzó una tarifa promocional de US$ 500 para el tramo de ida en los vuelos especiales con destino a Dallas (Texas, EE.UU.) programados para los días 25 y 26 de junio, para viajar a alentar a la Selección en el marco de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El combo albiceleste se enfrentará con su par de Jordania en la tercera y última fecha de la fase de grupos. El partido se disputará el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina) en el Dallas Stadium. De ese modo, repite el escenario del 2-0 ante Austria.
A los 500 dólares de la promoción hay que sumarle las tasas. El total para el pasaje más barato es de 655 dólares por persona. La categoría siguiente cuesta 1.190 dólares. Los pasajes se pueden comprar en este enlace.
Programación especial
Esta operación, según informó la aerolínea de bandera, forma parte de la “programación especial” para acompañar a los hinchas argentinos que viajan a Estados Unidos durante la máxima cita del fútbol mundial. Ya se operaron tres vuelos en este esquema: dos a Kansas y uno a Dallas.
Los vuelos especiales se complementan con la oferta regular de Aerolíneas Argentinas hacia Miami. Así, AA brinda a los pasajeros distintas alternativas de conexión hacia las sedes del Mundial.
El más argentino del mundo
Recientemente Aerolíneas presentó el #ElAviónMásArgentinodelMundo, una intervención especial en uno de sus Airbus 330 inspirada en la Selección Argentina de Fútbol.
El diseño incorpora el número 10 y el patrón oficial de la camiseta argentina en la cola de la aeronave, además de la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por la Selección Nacional.
Fuente: Agencia DIB