Aerolíneas lanzó pasajes a Dallas por US$ 500 para alentar a la Selección en el próximo partido del Mundial

Argentina y Jordania se enfrentarán el próximo sábado en el Dallas Stadium.

Aerolíneas Argentinas (AA) lanzó una tarifa promocional de US$ 500 para el tramo de ida en los vuelos especiales con destino a Dallas (Texas, EE.UU.) programados para los días 25 y 26 de junio , para viajar a alentar a la Selección en el marco de la Copa Mundial 2026 de la FIFA .

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El combo albiceleste se enfrentará con su par de Jordania en la tercera y última fecha de la fase de grupos. El partido se disputará el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina) en el Dallas Stadium . De ese modo, repite el escenario del 2-0 ante Austria .

A los 500 dólares de la promoción hay que sumarle las tasas. El total para el pasaje más barato es de 655 dólares por persona . La categoría siguiente cuesta 1.190 dólares. Los pasajes se pueden comprar en este enlace .

Esta operación, según informó la aerolínea de bandera, forma parte de la “programación especial” para acompañar a los hinchas argentinos que viajan a Estados Unidos durante la máxima cita del fútbol mundial. Ya se operaron tres vuelos en este esquema: dos a Kansas y uno a Dallas .

Los vuelos especiales se complementan con la oferta regular de Aerolíneas Argentinas hacia Miami. Así, AA brinda a los pasajeros distintas alternativas de conexión hacia las sedes del Mundial.

El más argentino del mundo

Recientemente Aerolíneas presentó el #ElAviónMásArgentinodelMundo, una intervención especial en uno de sus Airbus 330 inspirada en la Selección Argentina de Fútbol.

El diseño incorpora el número 10 y el patrón oficial de la camiseta argentina en la cola de la aeronave, además de la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por la Selección Nacional.

Fuente: Agencia DIB