¿Con qué plato te destacarías en MasterChef?

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los jurados de MasterchefCelebrity, y Wanda Nara, la conductora del programa.

Anoche, la gala de eliminación de MasterChef Celebrity alcanzó un promedio de 13.4 puntos de rating y fue lo más visto del día en la televisión, además de la marca más alta para el certamen en la última semana. En las calles de la capital bonaerense, vecinos comparten ante el microno de DIB cuál es el plato que los haría destacar en el programa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) Plato clásico: la tarta "de los domingos" Es domingo, te levantaste tarde y las persianas de todos los locales están bajas. Abrís la heladera y el panorama es demasiado diverso. El estómago ruge y no queda otra: poner en un bowl todo lo que está al alcance, unir con huevo y si tenes tapas de tarta, ya resolviste la comilona de hoy. Un plato que tendría el visto bueno de Damian Betular, el repostero que reniega de lo gourmet.

Rissotto de hongos Un graduado en gastronomía se inclinó por algo más elaborado: un rissoto con champignones, portobellos, gírgolas y hongos de pino en el caldo, "para que destaque el sabor". Un plato para conquistar, o desafiar, al italiano Donato de Santis.

Carne con verduras al horno Otro encuestado fue a un básico que no falla, pero puede pasar de un 7 a 10 con el tiempo de cocción justo. Tapa o vacío con papas, batatas, cebollita de verdeo, cebolla morada, morrón y zanahora. Un plato que hecho al punto justo conquistaría a Germán Martitegui, el que más insiste en que un plato básico puede ser extraordinario si está perfectamente ejecutado. Eso sí: le importa mucho el punto de la carne: jugosa, tierna, con color parejo y sin sobrecocción. Además valora muchísimo el uso de vegetales bien asados, con caramelización y perfume real, no “tirados así nomás”.

Pastel de papa: Un plato que se transmite de generación en generación. En este caso, el puré va con nuez moscada y la polémica no tiene lugar: el pastel se hace con dos capas de papa, una arriba y otra abajo de la carne. Otro para de Santis, el jurado que más conecta con los platos heredados, las recetas de la nonna, lo que tiene historia y afecto. Siempre destaca cuando un plato “cuenta algo” y se nota que viene del hogar. El pastel de papa con dos capas es pura cocina casera, y Donato suele emocionarse con esas preparaciones que mantienen su identidad a lo largo de generaciones. La nuez moscada, además, es un condimento clásico que él usa mucho en cocina italiana.

