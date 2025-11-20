Endeudamiento: un diputado ligado a Sergio Massa presentó un proyecto para intentar destrabar el debate

Fernando Rozas, el presidente del bloque Unión y Libertad –originalmente identificados como libertarios, pero de buena relación con Axel Kicillof - presentó hoy un proyecto para intervenir en lo más caliente de la agenda política de la provincia: busca hacer un seguimiento y control de la toma de deuda por parte del estado bonaerense a través de una comisión bicameral.

Rozas es un dirigente de larga relación con el massismo, por lo que su intervención generó lecturas respecto del debate sobre el proyecto de endeudamiento por 3035 millones de dólares que exige Kicillof que aún no tiene el OK del sector plenamente identificado con el Frente Renovador (ni se La Cámpora) en el bloque oficialista de la Cámara Baja.

Un artículo clave es el que diseña la integración de la comisión bicameral: sus miembros serían designados por Alexis Guerrera y Verónica Magario, pero “contemplando la representación proporcional de todas las fuerzas política”, explicaron desde el bloque en un comunicado.

En ese articulado aparece la idea de dar a todas las fuerzas relevantes con representación parlamentaria una instancia de participación sobre la toma de deuda que pueda facilitar el apoyo a la iniciativa del Ejecutivo.

En lo formal, la función de la Comisión será emitir observaciones, sugerencias y dictámenes sobre cualquier solicitud de crédito que el Ejecutivo presente ante la Legislatura.

La discusión sobre el pedido de endeudamiento es de todos modos más amplia y aún no se destrabó. Diputados llamó a sesionar el miércoles, pero solo tienen dictamen los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva, por lo que el financiamiento solo podría votarse si aparece una mayoría de dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas, que después debería replicarse en el recinto. (DIB) AL