Cómo funcionan los multiplicadores de Aviator y cómo aprovecharlos

Aviator juego de Spribe es un crash game diseñado para proporcionar ganancias rápidas de forma sencilla. Su dinámica sugiere retirar la apuesta o apuestas antes de que el avioncito que aparece en las partidas se estrelle o desaparezca. Mientras más tiempo se deje la apuesta en juego, el multiplicador aumenta.

Sin embargo, no se puede dejar mucho una apuesta activa, ya que, si el avioncito se estrella o desaparece, se pierde tanto las ganancias que se hayan acumulado hasta ese punto como el valor de la apuesta registrada. Así que, partiendo de esta idea, te enseñaremos cómo aprovechar los multiplicadores de ganancias de Aviator juego casino.

Los multiplicadores de ganancias son un recurso que ha estado presente en el mundo de los juegos de azar por mucho tiempo. De hecho, casi todas las categorías de juego utilizan multiplicadores para dar forma a las recompensas de los jugadores.

En el caso de Aviator predictor, los multiplicadores aumentan a medida que el avioncito continúa su trayectoria. De esta forma, mientras más lejos llegue el avión, más lucrativa será la recompensa que obtengas al finalizar la partida. A continuación, te enseñamos cómo funciona esta dinámica a través de posibles apuestas y multiplicadores ficticios:

cuadro

Puedes hacer una comparación más precisa haciendo una conversión de dólares a pesos de los montos que se reflejan en la tabla. Pero, en términos generales, así funcionan los multiplicadores de ganancias. No hace falta hacer una apuesta alta para conseguir buenos resultados; lo mejor es dejar que el multiplicador haga su trabajo.

Usa el “retiro automático de apuesta” de the Aviator

El retiro automático de apuestas es una herramienta bastante útil que ofrece Aviator game para permitirte retirar tu jugada en un punto clave del juego. Supongamos que estableces el retiro automático para cuando el multiplicador alcance el índice 3x. Así, tu jugada procederá a retirarse tan pronto como llegue a ese punto.

No obstante, para asegurar tu jugada, basta con que pongas en marcha el retiro automático para que la apuesta se retire en el punto mínimo de la escala. Por lo general, el avioncito no se estrella antes de ese límite, así que se considera una estrategia factible para conseguir victorias recurrentes.

Puedes aplicar esta táctica con la opción “apuesta doble” activa, de manera que puedas ganar el doble de lo esperado con el mínimo del retiro automático.

Mejores bonos de casino online para Aviator

Tomando en cuenta el juego Aviator opiniones, hay muchas ofertas de casino online que puedes usar para potenciar tu sesión de juego. El secreto radica en escoger la promoción que se adecúe más a este tipo de juego, como:

Bono de bienvenida. Esta bonificación solo está a merced de jugadores nuevos de Argentina. Por lo general, consiste en un paquete conformado por créditos de bono y giros gratis. Los fondos de dicha oferta pueden serte de mucha utilidad para jugar Aviator.

Reembolsos. El famoso “cashback” es, igualmente, otra alternativa viable, sobre todo, si pierdes parte de tus fondos jugando. Después de todo, esta oferta te retribuye un porcentaje de las mermas que hayas generado en un plazo determinado de tiempo.

Bono con depósito. Se trata de una promoción que está disponible tanto para jugadores nuevos como para usuarios frecuentes. Te beneficia ofreciéndote el doble o hasta el triple de la cantidad que deposites.

Bono sin depósito. Aunque no se hallan con tanta facilidad, las promociones sin depósito están diseñadas para ayudar al jugador, dándole la oportunidad de probar Aviator u otro juego de preferencia sin necesidad de hacer un depósito previo.

Las promociones de casino son de mucha ayuda, pero te aconsejamos revisar siempre los términos y condiciones antes de reclamarlos. Para que te hagas una idea de qué tomar en cuenta, te damos todos los detalles para revisar esto con detenimiento:

Rollover. También conocido como requisito de apuesta, representa el número de veces que debes apostar el valor del bono, depósito o ambos, antes de hacer un retiro. Lo ideal es que el rollover sea igual o menor que 35x.

Plazo de cumplimiento. Es el tiempo que concede el casino para cumplir el requisito de apuesta adjunto al bono.

Margen de contribución de los juegos. Comprueba que el juego Aviator contribuya un 100% con el rollover para que puedas liberar tus ganancias sin inconvenientes.

Conclusión

Los multiplicadores de ganancias presiden la dinámica de Aviator y de otros juegos de casino online. Son la razón por la cual muchos jugadores han conseguido premios extremadamente lucrativos entre partidas. Puedes aprovecharlos siguiendo los consejos que te comentamos en esta guía. Ahora bien, recuerda que los bonos pueden serte, igualmente, de mucha utilidad.