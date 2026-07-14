martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 18:07

Una familia tipo necesitó $ 1.531.473 en junio para no ser considerada pobre

Según el Indec, una familia de cuatro integrantes requirió $ 689.853 para no caer por debajo de la línea de indigencia.

Por Agencia DIB
El Indec dio a conocer hoy los nuevos valores de las canastas básicas.

El Indec dio a conocer hoy los nuevos valores de las canastas básicas.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 1.531.473 en junio para no ser considerada pobre y $ 689.853 para no caer por debajo de la línea de indigencia, de acuerdo con el informe difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En relación con mayo, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,2% y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 1,3%. Ambas acumularon una suba de 17% en el primer semestre del año.

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El organismo precisó que la Canasta Básica Total, que establece el umbral de pobreza al incluir alimentos, bienes y servicios esenciales, alcanzó los $ 495.622 para un adulto equivalente. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia y contempla únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, se ubicó en $ 223.253.

Según el Indec, para un hogar de tres integrantes, integrado por una mujer de 35 años, un hijo de 18 y una madre de 61 años, la Canasta Básica Alimentaria ascendió a $ 549.203, mientras que la Canasta Básica Total llegó a $ 1.219.231. En el caso de un hogar de cinco integrantes, compuesto por dos adultos y tres hijos de 1, 3 y 5 años, los valores fueron de $ 725.573 y $ 1.610.772, respectivamente.

El informe indicó además que, en la comparación interanual, la Canasta Básica Alimentaria registró un incremento de 36,3%, mientras que la Canasta Básica Total avanzó 35,7%. Respecto de diciembre de 2025, ambas acumularon una variación de 17%.

La Canasta Básica Alimentaria se determina a partir de los requerimientos nutricionales mínimos de un adulto equivalente, mientras que la Canasta Básica Total incorpora también bienes y servicios no alimentarios mediante la aplicación del coeficiente de Engel. La valorización de ambas canastas se realiza con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA).

Fuente: Agencia DIB

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