Juan Cuattromo advirtió por el crecimiento del endeudamiento en familias y pymes

Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, resaltó las dificultades de pago que atraviesan diversos sectores bonaerenses, y vinculó el aumento de la morosidad a las condiciones económicas actuales que, dijo, afectan tanto a familias como a pequeñas empresas y trabajadores independientes.

En una conferencia de prensa en Gobernación, Cuattromo hizo referencia al incremento de la morosidad en hogares que, de acuerdo a datos del Banco Central, alcanzó el 12,1% en abril, muy por encima del 3,7% registrado un año atrás. “Es un problema de la política macroeconómica. No es que una persona tuvo una conducta irresponsable o que una empresa se sobre endeudó, sino que es un problema que está pasando en todos lados al mismo tiempo”, afirmó.

En ese sentido, indicó que los sectores más afectados son los de menores ingresos y, particularmente, los jóvenes de entre 18 y 30 años, al tiempo que vinculó el fenómeno con la caída del poder adquisitivo y el deterioro del mercado laboral. “La política económica que ajusta sobre las condiciones de vida y del mercado de trabajo tiene como consecuencia este incremento de la mora”, sostuvo.

Las deudas de las familias y pymes El funcionario explicó además que las familias recurren al crédito principalmente para comprar alimentos y pagar servicios, una situación que consideró preocupante porque refleja la pérdida de capacidad de consumo. “El crédito tiene sentido cuando apalanca ingresos y permite proyectar crecimiento. Pero eso supone que los ingresos son crecientes en el tiempo. Si tus ingresos cayeron, tenemos este tipo de problema”, señaló.

Frente a este escenario, el Banco Provincia reforzó sus programas de refinanciación para deudas vigentes al 31 de mayo. En el caso de los préstamos personales, ofrece una tasa del 39% y plazos de hasta 72 meses. De acuerdo con el titular de la entidad, estas herramientas permiten reducir hasta un 40% el valor de las cuotas mensuales, generando un alivio para miles de familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. "Estamos liberando una parte importante del ingreso disponible de las familias", cerró. Fuente: Agencia DIB

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