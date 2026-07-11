Scaloni sorprende y repite el equipo para el duelo contra Suiza

Argentina se juega el pase a la semifinal contra Suiza en Kansas City y con el arbitraje del portugués João Pinheiro desde las 22 (hora argentina).
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El técnico argentino optó por los mismos once que contra Egipto.
Argentina se juega el pase a la semifinal contra Suiza en Kansas City y con el arbitraje del portugués João Pinheiro desde las 22 (hora argentina).
La Scaloneta llega de ganar con mucho sufrimiento ante Egipto, mientras que los helvéticos eliminaron a Colombia imponiéndose en la definición por penales.
El entrenador de la Selección eligió los mismos jugadores que le ganaron agónicamente a Egipto: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Licha Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Alvarez.
Fuente: Agencia DIB.