sábado 11 de julio de 2026
11 de julio de 2026 - 14:07

Scaloni sorprende y repite el equipo para el duelo contra Suiza

El técnico argentino optó por los mismos once que contra Egipto.

Por Agencia DIB
Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido con Suiza.&nbsp;

Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido con Suiza. 

DIB.

Argentina se juega el pase a la semifinal contra Suiza en Kansas City y con el arbitraje del portugués João Pinheiro desde las 22 (hora argentina).

Más noticias
La Jornada de Intercambio Técnico en el  Instituto de Floricultura del INTA Castelar.

INTA: aseguran que su desguace atenta contra el desarrollo futuro de la Argentina
En el Mundial 2026, España quiere repetir el título logrado en Sudáfrica 2010.

Mundial 2026: entre los 8 equipos que llegaron a cuartos de final, 4 ya fueron campeones

La Scaloneta llega de ganar con mucho sufrimiento ante Egipto, mientras que los helvéticos eliminaron a Colombia imponiéndose en la definición por penales.

El entrenador de la Selección eligió los mismos jugadores que le ganaron agónicamente a Egipto: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Licha Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

INTA: aseguran que su desguace atenta contra el desarrollo futuro de la Argentina

Mundial 2026: entre los 8 equipos que llegaron a cuartos de final, 4 ya fueron campeones

Mundial 2026: ¿cómo le fue a la Argentina cuando enfrentó a Suiza?

Amor por la celeste y blanca: la provincia celebró el triunfo de la Selección ante Egipto

Catarsis y esperanza: los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto

Mundial 2026: con garra y sufrimiento, Argentina ganó 3 a 2 a Egipto y pasó a cuartos de final

Mundial 2026: el equipo de Argentina para enfrentar a Egipto en octavos de final

Mundial 2026: ¿cuántas veces se enfrentaron Argentina y Egipto?

Todos los cruces de octavos de final

La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde, en el partido 100 de Scaloni

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Francia y España protagonizarán la final que esperaban todos.

Francia y España exponen sus credenciales en la semifinal más esperada del Mundial

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Hugo Beain. 

Falleció Hugo Beain, director del diario El Fénix de Benito Juárez