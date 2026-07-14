Copa Libertadores: para ir a Chile, los hinchas deben inscribirse en un registro, con pasaporte

Estudiantes viajará a Chile para enfrentar a Universidad Católica.

El fin de semana se termina el Mundial y muy poco después volverá el fútbol doméstico (ya se han jugado partidos de Copa Argentina) y continental. Por caso, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 11 de agosto Estudiantes de La Plata recibirá a Universidad Católica de Chile y una semana después el equipo platense viajará a Santiago. Eso sí, los hinchas que deseen acompañar a Estudiantes en la revancha deberán sí o sí contar con pasaporte y, además, inscribirse previamente en el Registro Nacional de Hinchas.

Estudiantes visitará a la Católica el martes 18 de agosto a las 21.30 en el Claro Arena de Las Condes. La venta de entradas para los hinchas argentinos se realizará a través de un sitio web (cruzados.puntoticket.com) y quedará habilitada el jueves 23. El valor de cada ubicación será de 50 dólares o 50.000 pesos chilenos.

No obstante, con el ticket no alcanza. Por disposición de las autoridades locales y de la legislación vigente en Chile, para adquirir una entrada será obligatorio estar enrolado previamente en el Registro Nacional de Hinchas, informaron desde el club platense. El trámite se realiza de manera online a través de registrodelhincha.cl. Para los extranjeros, el enrolamiento se efectúa exclusivamente con pasaporte.

Las entradas serán nominativas e intransferibles y no se aceptarán devoluciones una vez realizada la compra. Para el ingreso al estadio se utilizará un sistema de control biométrico con reconocimiento facial. Además, los asistentes deberán presentar su pasaporte o documento de identidad vigente (para viajar a Chile, país limítrofe, se puede hacerlo con el DNI) en caso de que sea solicitado por el personal de acceso, seguridad o las autoridades locales.

Las autoridades definirán además un punto de encuentro para los hinchas visitantes, desde donde serán trasladados en caravana hacia el estadio. Fuente: Agencia DIB

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