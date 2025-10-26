Batacazo de LLA en Provincia: Diego Santilli se quedó con el triunfo tras dar vuelta la elección de septiembre

En una notable remontada que nadie pronosticaba, la Libertad Avanza dio vuelta la ventaja de casi 14 puntos que le había sacado Fuerza Patria el siete de septiembre y se quedó hoy con la elección en la provincia de Buenos Aires.

Con el 90,05% de las mesas totales escrutadas, la lista que encabezó Diego Santilli se quedaba con el 41,53% de los votos, contra el 40,83% de la que encabezó Jorge Taiana. En tercer lugar quedó el Frente de Izquierda, que llevó en primer término a Nicolás del Caño en su lista.

Un dato llamativo fue la mala perfomance de Provincias Unidas: la lista que por ese espacio encabezó Florencio Randazzo quedó quinta, debajo de la del abogado Fernando Burlando, que se postuló por Fuerza Federal para el Cambio.

El triunfo de LLA fue contundente, en todo el territorio: se impuso en 112 distritos de los 135 que tiene la provincia. El interior quedó prácticamente pintado de violeta en su totalidad, lo que marcó otro fuerte contraste con la elección de septiembre.

El nivel de participación no fue del 68,23%, por encima de 63% de septiembre pero por debajo de todas las elecciones intermedias desde 1983.

El resultado fue inesperado incluso para LLA, que venía de una campaña muy complicada en la Provincia de Buenos Aires, donde tuvo que bajar la candidatura de José Luis Espert por sus vinculaciones con Fred Machado, que enfrenta un proceso por narcotráfico en Estados Unidos.

Santilli no había siquiera logrado que la justicia electoral elimine de la boleta a Espert, cuya foto figuró pese que renunció a su candidatura. En LLA temían que eso afectara el rendimiento de su boleta, pero finalmente eso no se produjo.

Santilli se había impuesto en la elección de medio término en la provincia en 2021, en ese momento como cabeza de lista de Cambiemos. Fue parte del armado de Horacio Rodríguez Larreta.

Francos apuntó a la BUP

Al presentar los resultados, el ministro de Interior, Guillermo Francos, ponderó el funcionamiento de la Boleta Única Papel, que se utilizó por primera vez a nivel nacional. “Gracias a la BUP llevamos adelante una elección con un nivel de transparencia sin precedentes”, dijo.

