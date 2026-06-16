"Voces que unen": el festival solidario que se realizará en Tandil para ayudar al docente Gastón Valdez

Gastón Valdez es un músico y docente de Tandil, que fue brutalmente agredido en el aula por un alumno de sexto año del Colegio San José.

Gastón Valdez es músico y docente y fue golpeado brutalmente por un alumno de sexto año en el Colegio San José de Tandil, donde daba clases.

El próximo 21 de junio, a partir de las 16 horas, el Salón Danés de la localidad de Tandil, será el escenario de la propuesta "Voces que unen" , un recital solidario para colaborar económicamente con Gastón Valdez , el profesor de música que sufrió una grave golpiza mientras daba clases en sexto año, en el Colegio San José.

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La iniciativa, impulsada por integrantes de la banda "Último Bondi a Sans Souci" , busca también generar un espacio de reflexión colectiva sobre la violencia que en los últimos tiempos se replica en las instituciones educativas, motivada por retos en redes sociales y modos de vincularse complejos.

El evento contará con la conducción de Manu González Acosta y Georgina Bruno, y se presentarán artistas destacados de la localidad como Proyecto Mondo, Verónica García, Manu María, Ro Sosa, Bomboclat, Alexander Echandia y un gran cierre liderado por Batt Pedrazza.

Bajo el lema "Porque frente a la violencia, elegimos encontrarnos" , la convocatoria invita a toda la comunidad a sumarse a una tarde de arte, reflexión y solidaridad.

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La propuesta solidaria tendrá una recaudación por partida doble: no solo se buscará dar apoyo económico a Valdez, sino que también se recibirán alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de Tandil.

El alias para colaborar económicamente con Valdez es Gamma.Mood.

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El caso

El hecho ocurrió el pasado lunes 1º de junio en medio de una clase, dentro de un aula del Colegio San José. Un estudiante de sexto año atacó a golpes de puño en el rostro a Valdez, causándoles severas lesiones, que requirieron intervención quirúrgica.

Tras el episodio, como informó Agencia DIB, una multitud se movilizó en Tandil bajo la consigna "Basta de violencia". Convocados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), marcharon hacia la Jefatura Distrital, donde entregaron un petitorio a las autoridades para encontrar una solución a la problemática de la violencia.

Desde Sadop - el gremio que nuclea a los docentes privados - señalaron que “la responsabilidad de la seguridad y el ambiente de trabajo recae en la entidad propietaria, en el empleador”. La movilización pasó por la puerta del Colegio San José y culminó en la Plaza Independencia.

Fuente: Agencia DIB