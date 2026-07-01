Venezuela: ya son 2.295 los muertos y 40 mil los desaparecidos, entre ellos, 8 argentinos

Más allá de los muertos y heridos, en Venezuela preocupa el número de desaparecidos. NA

A una semana de los sismos del miércoles 24 de junio en La Guaira, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio un nuevo parte oficial, mientras que el gobierno decretó siete días de duelo por las víctimas de los terremotos.

Los muertos llegaron este miércoles a 2.295 y los heridos a 11.267. Sin embargo a estas cifras se suma el estimado de personas buscadas que, según desaparecidosterremotosvenecuela.com, una web creada por familiares, supera los 40 mil.

Los 8 argentinos buscados Al mismo tiempo, nuestra cancillería confirmó que son 8 los argentinos que están siendo buscados, seis los fallecidos y un herido que está en un hospital.

Como Argentina no cuenta actualmente con una representación consular formal en Venezuela, se mantiene habilitada una línea telefónica exclusiva para recibir reportes de emergencia o solicitudes de asistencia sobre compatriotas: +58 414-2387145.

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