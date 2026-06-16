Un camión chocó a un tren cerca de Olavarría: de milagro los conductores resultaron ilesos

El choque de un camión con un tren se dio en el paso a nivel de la Ruta 51, a la altura de la localidad bonaerense de San Jacinto.

Un camión y una formación ferroviaria de la empresa Ferrosur Roca colisionaron en el paso a nivel de la Ruta Provincial 51, a la altura del paraje San Jacinto, frente a la exfábrica Losa.

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Según publicó el portal En Línea Noticias, el hecho se registró alrededor de las 11 del lunes - durante el feriado - y fue protagonizado por un transporte de carga oriundo de Olavarría y una formación encabezada por la locomotora 9048, que circulaba con vagones en dirección a la planta de Cementos Avellaneda.

Al parecer, el accidente ocurrió debido a que el conductor del camión no habría advertido el avance del tren al momento de cruzar las vías . Tras el impacto, el vehículo fue arrastrado hacia la zona de la banquina lindera a la traza provincial. Pese a la magnitud del choque, tanto el chofer del camión como el personal que iba en la locomotora resultaron ilesos.

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En el lugar trabajó personal policial de la Subcomisaría de Loma Negra. También se había solicitado la presencia de Bomberos Voluntarios, aunque finalmente no fue necesaria su intervención.

Las tareas continuaron en el sector hasta que llegó una grúa para remover el camión, retirar la locomotora y normalizar por completo la circulación. Según señalaron usuarios de la ruta, el estado del asfalto en ese cruce es motivo de reclamo desde hace tiempo.

Fuente: Agencia DIB