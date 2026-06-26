Terremotos en Venezuela: 920 muertos, 3.360 heridos y más de 50 mil desaparecidos

Personas remueven escombros de un edificio derrumbado luego de los terremotos en Venezuela. (Xinhua/Marcos Salgado)

Los dos terremotos de más de siete grados en la escala Richter que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche ya provocaron 920 muertes y 3.360 heridos, según informó este viernes la presidenta Delcy Rodríguez. A su vez, ya hay más de 50.000 que se encuentran desaparecidas tras los dos sismos y sus réplicas que golpean al país caribeño.

Los temblores, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter , dejaron decenas de edificios destruidos y ciudades sin luz, en un panorama de destrucción total. En este contexto, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, indicó que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Respecto a las consecuencias de la catástrofe, unos 250 edificios están dañados y hay al menos 2.927 familias damnificadas , confirmó el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Paralelamente, medicamentos, perros de rescate y recolectas de fondos son algunos ejemplos de la ayuda que varios países de Asia-Pacífico, entre ellos India, China o Australia, ofrecieron a Venezuela. Este viernes empezaron a concretarse algunas ayudas desde el continente asiático, con el despegue de dos aviones de la Fuerza Aérea de la India que cargan más de 35 toneladas de suministros de socorro, medicamentos y equipos médicos.

En tanto, alrededor de 16 países ya mandaron equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar víctimas de entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas, informó Naciones Unidas.

El impacto de los terremotos

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18.04 hora local con su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que sacudió Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

El ministro venezolano del Interior, el chavista Diosdado Cabello, instó a la gente a permanecer afuera, ya que las réplicas podrían dañar aún más las estructuras, y muchas personas se quedaron en las calles durante horas; otras pasaron la noche en autos estacionados, en estaciones de metro y otros lugares públicos.

En Caracas se suspendieron los servicios de subte y de gas natural. Las clases también se cancelarán durante varios días.

Fuente: Agencia DIB