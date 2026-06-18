jueves 18 de junio de 2026
18 de junio de 2026 - 17:19

Saavedra: una mujer y su hijo murieron por inhalación de monóxido de carbono

Fue en la localidad de Arroyo Corto. La mujer tenía 71 años y su hijo, 42. El único calefactor que había en el lugar se desprendía monóxido de carbono.

Por Agencia DIB
Una mujer de 71 años y su hijo de 42 fueron hallados sin vida este jueves en su vivienda de la localidad de Arroyo Corto.

Una mujer de 71 años y su hijo de 42 fueron hallados sin vida este jueves en su vivienda de la localidad de Arroyo Corto.

Una mujer de 71 años y su hijo de 42 fueron hallados sin vida este jueves en su vivienda de la localidad de Arroyo Corto, partido de Saavedra, debido a la inhalación de monóxido de carbono.

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De acuerdo con La Nueva, el hecho ocurrió en un domicilio de la calle Gossetti y Biga al 400. En ese lugar encontraron fallecidos a Sergio Phillips, en un pasillo, y a su madre Eva Kesler, acostada en una cama.

Las víctimas, que convivían en esa casa, no presentaban signos de violencia, como tampoco la vivienda. Además, personal policial y médico constaron que del único calefactor que había en el lugar se desprendía monóxido de carbono.

Monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO) se produce por la combustión incompleta de gas, leña, carbón o naftas. No se ve, no se huele y no se siente, por lo que puede acumularse en ambientes cerrados sin que nadie lo perciba. En Argentina causa alrededor de 200 muertes y 40.000 intoxicaciones por año. En julio de 2025 se registraron 473 casos, un 57% más que la mediana de años anteriores. Aquí, consejos y recomendaciones para evitar problemas.

“La gravedad de una intoxicación por monóxido de carbono no depende solo de cuánto gas hay en el ambiente, sino también de cuánto tiempo se respira. Estos dos factores se combinan: una concentración baja durante varias horas puede ser tan peligrosa como una concentración alta durante pocos minutos”, explica la directora médica nacional de Ospedyc, Valeria El Haj.

VER: Las medidas que salvan vidas

Fuente: Agencia DIB

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