Peregrinación a Luján: la organización llama a colaborar con la gran celebración mariana bonaerense

Imagen de la Virgen de Luján, Madre patrona del pueblo argentino. La histórica Basílica de Luján.

La organización de la 52º Peregrinación Juvenil a Luján 2026 ya está en marcha: bajo la consigna “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la tradicional manifestación de fe invita este año a reflexionar sobre la fraternidad, el encuentro y la unidad.

Desde la organización destacaron que el lema elegido para este año busca reforzar el sentido de comunidad y recordar que, bajo el manto de la Virgen de Luján, los creyentes se reconocen hermanos más allá de sus diferencias, compartiendo un mismo camino de fe y esperanza.

La peregrinación se llevará a cabo el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Como todos los años desde 1975, miles de personas recorrerán más de 60 kilómetros desde el barrio porteño de Liniers hasta la Basílica de Luján, acompañados por voluntarios que brindarán asistencia sanitaria, hidratación y apoyo durante todo el trayecto.

La peregrinación nació en 1975, cuando cerca de 30 mil jóvenes caminaron desde Liniers hasta Luján bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”. Con el paso de los años, la convocatoria creció de manera sostenida hasta convertirse en una de las expresiones de fe mariana más importantes del mundo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peregrinacion Juvenil a Lujan (@laperelujan) Cómo colaborar En las próximas semanas, la organización dará a conocer detalles sobre el recorrido, los horarios, las recomendaciones para los caminantes y los puntos de asistencia que funcionarán a lo largo del camino. Además, se encuentra abierta la posibilidad de colaborar con la organización de la peregrinación mediante aportes destinados a infraestructura, insumos médicos y servicios para los peregrinos. Más información: Santuario de Luján. Punto de partida : Santuario de San Cayetano del barrio porteño de Liniers (CABA).

: Santuario de San Cayetano del barrio porteño de Liniers (CABA). Destino: Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Basílica de Nuestra Señora de Luján. Recorrido: 60 kilómetros.

60 kilómetros. Modalidad: Es un evento gratuito organizado por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular abierto a la comunidad. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







