martes 30 de junio de 2026
30 de junio de 2026 - 13:50

Paro docente: alta adhesión y presión gremial a la espera de una oferta concreta

El acatamiento en escuelas públicas según los gremios estuvo por encima del 90%. Los docentes esperan un llamado "urgente" a negociar salarios.

Por Agencia DIB
Un aula vacía en un día de paro.&nbsp;

Un aula vacía en un día de paro. 

Con un alto acatamiento y a la espera de una oferta salarial concreta por parte del Gobierno de Axel Kicillof, el Frente de Unidad Docente Bonaerense realizó este martes un paro que complicó el desarrollo normal de clases en escuelas de la provincia de Buenos Aires.

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Los gremios docentes AMET, FEB, Suteba y Udocba, presionados por las bases, realizaron el segundo paro a la gestión Kicillof, tras la protesta en el inicio del ciclo lectivo. Esta vez, a diferencia de aquel 2 de marzo, el apuntado es el Gobierno provincial y se sustentó en “la situación crítica que atraviesa la educación”, pero que tiene como uno de los principales ejes la falta de oferta salarial.

De acuerdo al relevamiento de los gremios, la adhesión de la protesta en escuelas públicas fue casi total, con números por encima del 90%. Así se reflejó en el conurbano bonaerense pero también en ciudades del interior como Olavarría y Mar del Plata.

La medida busca obtener respuestas “urgente” del Gobierno que por ahora mantiene congelada la paritaria, pero también busca visibilizar la gravedad de los hechos violentos que sufrieron en el último tiempo maestros. “No es violencia escolar, sino violencia que aparece, que explota, que estalla dentro de la escuela con diferentes formatos y hay que decir basta y visibilizarlo”, dijo la secretaria general de Suteba, María Laura Torre.

Mejores salarios y respuesta de la Provincia

El reclamo de los gremios se da en medio del aumento salarial acumulado del 9,3% que recibieron este año en cuotas. A eso se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre $20.000 y $30.000. Sin embargo, no llegó un nuevo ajuste antes de mitad de año, como lo esperaban.

“Lo que necesitamos son respuestas. Y el paro es la última herramienta que tenemos las organizaciones sindicales serias”, destacó Torre, quien aseguró que agotaron instancias de diálogo.

En tanto, Liliana Olivera, presidente de la FEB, el otro gremio mayoritario, señaló: “La pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador y exigimos una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial para recomponer el salario”. Y agregó: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”.

En este contexto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que desde la Provincia buscarán retomar el diálogo con los gremios aunque dejó en claro que los recortes de Nación complican las negociaciones. “El paro es por un reclamo salarial, nosotros vamos a seguir trabajando. Hemos mantenido todo este tiempo reuniones, mesas paritarias para discutir las posibles mejoras salariales”, indicó. Y atribuyó las dificultades financieras de la Provincia a la caída de la actividad económica y a la reducción de recursos nacionales.

Fuente: Agencia DIB

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