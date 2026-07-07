Mar del Plata cambia el estacionamiento medido antes de las vacaciones de invierno

Desde el lunes 13 de julio, regirá en Mar del Plata un nuevo sistema de estacionamiento medido. NA

La Municipalidad de General Pueyrredon anunció que desde el próximo lunes 13 de julio funcionará un nuevo sistema de estacionamiento medido (SEM) en la ciudad de Mar del Plata, la cabecera del partido. La actualización incorpora herramientas digitales para realizar pagos, iniciar y finalizar el estacionamiento, consultar el saldo y acceder a información en tiempo real desde el celular.

Para utilizar el nuevo sistema será necesario descargar la aplicación SEM Mobile, disponible para Android y IOS. Para registrarse habrá que seleccionar la opción "Registrate", ingresar un número de celular junto con la compañía telefónica y luego utilizar la contraseña enviada por SMS, que deberá modificarse en el primer ingreso. Además, quienes ya utilizaban el sistema podrán recuperar su cuenta y conservar el saldo disponible seleccionando la opción "Recuperar cuenta".

Qué cambia con el nuevo estacionamiento medido Se podrá pagar con billetera virtual.

El tiempo comenzará a fraccionarse cada 15 minutos una vez cumplida la primera hora.

El saldo dejará de descontarse automáticamente fuera del horario de funcionamiento del sistema.

Ya no será necesario colocar comprobantes en el parabrisas; el control se realizará exclusivamente mediante la patente del vehículo. Además, quienes prefieran operar desde una computadora podrán hacerlo a través del sitio mdq.estacionar.ar, donde también será posible registrarse, comprar crédito, iniciar y finalizar estacionamientos y consultar el historial de movimientos.

El control y las multas La fiscalización también será completamente digital. Los inspectores verificarán si cada vehículo tiene un estacionamiento activo mediante la patente. En caso de detectar un automóvil sin registro vigente, esperarán diez minutos antes de confeccionar la infracción, siempre que durante ese lapso no se active el estacionamiento correspondiente.

Quienes reciban un acta tendrán 24 horas corridas para acceder al pago inmediato, que podrá realizarse desde la aplicación, en los puntos de venta habilitados o escaneando el código QR ubicado en la cartelería de la vía pública. Cumplido ese plazo, la infracción será remitida al Juzgado Municipal de Faltas. Horarios del estacionamiento medido Temporada de invierno (16 de marzo al 15 de diciembre): de lunes a sábados, de 8 a 20.

Temporada de verano (16 de diciembre al 15 de marzo): de lunes a sábados, de 8 a 23. Toda la información y el enlace para descargar la aplicación se encuentra en www.mardelplata.gob.ar/estacionamientodigital. Fuente: Agencia DIB

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