lunes 06 de julio de 2026
6 de julio de 2026 - 08:48

Mar de Plata: hizo un boquete para entrar a robar a un depósito, quedó atrapado y murió

El delincuente murió de un paro cardíaco por una asfixia provocada por la compresión del tórax y la luxación de los hombros.

Por Agencia DIB
deposito mdq

Un hombre de 28 años murió atrapado en un boquete que abrió en el techo de un depósito industrial con el objetivo de entrar a robar. El hecho ocurrió el sábado en la madrugada, en un predio situado a la altura del kilómetro 3,5 de la ruta 88, en Mar del Plata.

Más noticias
insolito: murio atrapado en un boquete que hizo para entrar a robar a un deposito

Insólito: murió atrapado en un boquete que hizo para entrar a robar a un depósito
la familia del marinero que desaparecio en el mar pide colaboracion para viajar a mar del plata

La familia del marinero que desapareció en el mar pide colaboración para viajar a Mar del Plata

Tras el llamado de alerta al 911, el personal del Comando de Patrullas se presentó en el lugar y vio al presunto ladrón incrustado en un hueco de la chapa lateral del galpón de la compañía Esem Generadores, a unos cuatro metros de altura.

En tanto, la médica forense que lo evaluó en el momento confirmó que el joven no tenía lesiones visibles en la parte superior del cuerpo, por lo que, inicialmente, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, según informó La Capital de Mar del Plata.

Tras realizarse la autopsia, la fiscal encargada del caso, Florencia Salas, confirmó que el hombre fue identificado como Gianfranco Fresco. Además, el informe preliminar del Cuerpo Médico Forense indicó que sufrió una asfixia provocada por la compresión del tórax y la luxación de los hombros.

Fresco también tuvo varios infartos antes del paro cardíaco letal provocado por la asfixia. “Tenía mucha ropa puesta y eso también conspiró contra la posibilidad de liberarse de allí”, reveló una fuente al diario citado.

La fiscal pudo confirmar que el hombre murió mientras intentaba cometer el robo, mientras un cómplice lo esperaba en las inmediaciones del lugar, pero logró escapar.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Insólito: murió atrapado en un boquete que hizo para entrar a robar a un depósito

La familia del marinero que desapareció en el mar pide colaboración para viajar a Mar del Plata

Mar del Plata: secuestran armas y más de 3.000 pares de zapatillas en un operativo anticontrabando

Contrató a una tarotista y terminó extorsionada: "No puedo parar a los arcángeles, se van a ir para allá"

Punta Mogotes: Provincia y Mar del Plata manifestaron su intención de llegar a un acuerdo

Buscan al tripulante de un barco pesquero marplatense que cayó al mar en Santa Cruz

Mar del Plata: detuvieron a la dueña de un geriátrico por maltratar y sedar a los residentes

Macri en Mar del Plata: respaldo a las reformas de Milei, otro empujón a Adorni y la atención puesta en Santilli

Comenzaron a peritar el colectivo que provocó una tragedia frente al skatepark de Mar del Plata

La Matanza: una chica de 15 años murió tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Caputo presentó el plan para refinanciar deuda para lo que queda de 2026 y de cara a 2027: las claves video

Caputo presentó el plan para refinanciar deuda para lo que queda de 2026 y de cara a 2027: las claves