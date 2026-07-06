lunes 06 de julio de 2026
6 de julio de 2026 - 12:59

Mar del Plata: vecinos retuvieron a un exhibicionista en la Plaza Colón hasta que llegó la Policía

El sujeto, de 21 años, realizaba exhibiciones obscenas en plena calle y frente a una mujer. Tras realizar una denuncia al 911, varias personas evitaron que se escapara.

Por Agencia DIB
masturbacion

Un joven de 21 años fue aprehendido en el centro de Mar del Plata, acusado de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública, en inmediaciones de Plaza Colón. Según la información policial, el hombre se masturbaba en la calle y fue retenido por vecinos hasta que llegó la Policía.

Más noticias
mar de plata: hizo un boquete para entrar a robar a un deposito, quedo atrapado y murio

Mar de Plata: hizo un boquete para entrar a robar a un depósito, quedó atrapado y murió
insolito: murio atrapado en un boquete que hizo para entrar a robar a un deposito

Insólito: murió atrapado en un boquete que hizo para entrar a robar a un depósito

El procedimiento se realizó el domingo 5 de julio al mediodía, en la zona de las calle Buenos Aires entre Bolívar y Moreno, luego de un llamado al sistema de emergencias 911. La alerta indicaba que había un hombre realizando actos obscenos en plena vía pública y molestando a una mujer que aguardaba en una parada de colectivo.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, conversaron con un testigo del episodio, apuntó el portal Mi8. La persona contó que había observado al acusado exhibiendo sus genitales y masturbándose en la calle. Ante esa situación, junto a otros vecinos, evitó que se retirara antes del arribo del personal policial y diera dimensión a sus acciones.

Tras la aprehensión, tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale. Desde la fiscalía se dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de exhibiciones obscenas, además del cumplimiento de las actuaciones de rigor.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Mar de Plata: hizo un boquete para entrar a robar a un depósito, quedó atrapado y murió

Insólito: murió atrapado en un boquete que hizo para entrar a robar a un depósito

La familia del marinero que desapareció en el mar pide colaboración para viajar a Mar del Plata

Mar del Plata: secuestran armas y más de 3.000 pares de zapatillas en un operativo anticontrabando

Contrató a una tarotista y terminó extorsionada: "No puedo parar a los arcángeles, se van a ir para allá"

Punta Mogotes: Provincia y Mar del Plata manifestaron su intención de llegar a un acuerdo

Buscan al tripulante de un barco pesquero marplatense que cayó al mar en Santa Cruz

Mar del Plata: detuvieron a la dueña de un geriátrico por maltratar y sedar a los residentes

Macri en Mar del Plata: respaldo a las reformas de Milei, otro empujón a Adorni y la atención puesta en Santilli

Comenzaron a peritar el colectivo que provocó una tragedia frente al skatepark de Mar del Plata

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mar de plata: hizo un boquete para entrar a robar a un deposito, quedo atrapado y murio

Mar de Plata: hizo un boquete para entrar a robar a un depósito, quedó atrapado y murió

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mar del Plata: vecinos retuvieron a un exhibicionista en la Plaza Colón hasta que llegó la Policía

Mar del Plata: vecinos retuvieron a un exhibicionista en la Plaza Colón hasta que llegó la Policía