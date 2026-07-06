Mar del Plata: vecinos retuvieron a un exhibicionista en la Plaza Colón hasta que llegó la Policía

Un joven de 21 años fue aprehendido en el centro de Mar del Plata, acusado de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública, en inmediaciones de Plaza Colón. Según la información policial, el hombre se masturbaba en la calle y fue retenido por vecinos hasta que llegó la Policía.

El procedimiento se realizó el domingo 5 de julio al mediodía, en la zona de las calle Buenos Aires entre Bolívar y Moreno, luego de un llamado al sistema de emergencias 911. La alerta indicaba que había un hombre realizando actos obscenos en plena vía pública y molestando a una mujer que aguardaba en una parada de colectivo.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, conversaron con un testigo del episodio, apuntó el portal Mi8. La persona contó que había observado al acusado exhibiendo sus genitales y masturbándose en la calle. Ante esa situación, junto a otros vecinos, evitó que se retirara antes del arribo del personal policial y diera dimensión a sus acciones.

Tras la aprehensión, tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale. Desde la fiscalía se dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de exhibiciones obscenas, además del cumplimiento de las actuaciones de rigor. Fuente: Agencia DIB

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