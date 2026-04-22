Ruta 88: dos eventos viales en menos de 12 horas generan preocupación por el estado del pavimento

Dos camionetas chocaron en la Ruta 88 en medio de condiciones climáticas adversas. (Ecos Diarios) www.elecos.com.ar

En medio de condiciones climáticas adversas por el temporal de viento y lluvia que se desarrolló en zonas de la costa bonaerense, un choque frontal entre dos camionetas ocurrido sobre la Ruta 88, a la altura de Comandante Nicanor Otamendi, generó preocupación al convertirse en el segundo evento vial en poco más de 12 horas en esa carretera.

Si bien la colisión generó importantes daños materiales en ambos vehículos, por fortuna, no dejó heridos de gravedad, precisó Ecos Diarios.

El episodio se suma a otro episodio ocurrido durante la noche del martes, cuando un hombre oriundo de Tres Arroyos protagonizó otro siniestro la altura del kilómetro 93 de la misma vía, en medio de una intensa lluvia que dificultaba la circulación. El conductor, que viajaba acompañado por un perro, perdió el control del rodado y terminó impactando contra la baranda de contención de un arroyo.

En un primer momento, se había informado que el hombre presentaba una posible fractura en una pierna, pero con el correr de las horas se confirmó que sufrió una lesión ósea en un pie. Fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia a un centro de salud de Necochea.

La recurrencia de los eventos viales que se dan en la Ruta 88 vuelve a poner el foco en las malas condiciones en la que se encuentra el pavimento de ese corredor. Además, en contextos climáticos adversos, el peligro se incrementa. Fuente: Agencia DIB

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