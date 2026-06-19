De Messi a García Márquez: "La mejor noticia no es la que se da primero sino la que se da mejor"

Un joven Gabriel García Márquez al que deberíamos volver cuando surgen temas como el de la salud de Jorge Messi. Fundación Gabo

La tentación por dar una primicia, por ganar “likes”, por sumar seguidores y la consecuente falta de profesionalismo frente a la noticia indefectiblemente dejan un tendal de víctimas. En estos días es la familia Messi. Y siempre la tan menospreciada verdad.

La vertiginosa evolución de las comunicaciones desde la masificación de internet y la telefonía móvil en las últimas tres décadas puso en crisis al periodismo y el valor de la noticia. Frente a esta situación, muchos medios periodísticos encuentran en la tecnología un aliado insoslayable para cumplir con la misión de informar con la verdad.

Pero también están quienes se ponen -o ponen a otros- frente a un micrófono o un teclado sin contar con la información necesaria ni los buenos modales que cultivamos la mayoría de los argentinos.

La fake news sobre Jorge Messi -tan imperdonable como irresponsable- no fue la primera y, por desgracia, tampoco será la última. Pero sí puede servir de punto de inflexión sobre cómo informar con rigor: chequeo de fuentes, comunicarse con los involucrados, en fin las reglas básicas del periodismo.

Cinco máximas de Gabriel García Márquez Por sobre todas sus facetas, el gran escritor colombiano se reconocía como un hombre del periodismo, “el mejor oficio del mundo”, tal como lo definió. Aquí, un puñado de frases sobre el ejercicio de la profesión, máximas que mantienen una absoluta vigencia. “Para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica, y también mucha ética. Hay tantos malos periodistas que cuando no tienen noticias se las inventan”.

“La mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que se da mejor”.

“La ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”.

“La investigación no es una especialidad del oficio sino que todo el periodismo debe ser investigado por definición”.

“Un reportaje es una noticia completa, pero con un factor importante: los detalles humanizados”. Fuente: Agencia DIB

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