viernes 03 de julio de 2026
3 de julio de 2026 - 19:23

Alertas naranja y amarilla en la provincia por frío extremo: dónde habrá marcas bajo cero

En la lista de ciudades con temperaturas más bajas reportadas por el SMN durante la mañana, ocho localidades bonaerenses se ubicaron junto a ciudades patagónicas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
heladas
helada
helada
helada
helada
heladas hojas
Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para casi todo el territorio nacional, con una zona en el centro/este bonaerense, aún más comprometida, donde el nivel de la advertencia es naranja.

Más noticias
En las afueras de Bahía Blanca la sensación térmica en la madrugada cayó a casi -7°C por efecto del viento.

La provincia bajo cero: Olavarría y Bahía Blanca, entre las cinco ciudades más frías del país
La videollamada de los futbolistas Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Enzo Fernández con alumnos del Colegio Regina, ubicado en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.  video

Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Enzo Fernández llamaron a chicos de un colegio de Rafael Calzada

El frío polar, protagonista

Más allá de la posibilidad de que ocurran nevadas en zonas donde no es habitual, como ocurrió en la costa bonaerense, el protagonista de los próximos días seguirá siendo el frío polar, con marcas térmicas mínimas y máximas muy bajas en gran parte del territorio bonaerense. Las heladas volverán a hacerse presentes durante las primeras horas del día y el ambiente se mantendrá muy frío incluso durante la tarde.

Entrado el fin de semana, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia al sitio especializado Meteored, con la llegada de una perturbación en altura, "las precipitaciones regresarían a partir del domingo sobre la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral", aunque sin eventos asociados de fuerte impacto y con lluvias estimadas máximas en el rango de 15 a 20 mm sobre el centro del territorio bonaerense.

Jornada helada

En la lista de ciudades con temperaturas más bajas reportadas por el SMN alrededor de las 9 de la mañana de este viernes, ocho localidades bonaerenses se ubicaron junto a ciudades patagónicas, donde las primeras horas del día fueron verdaderamente heladas.

Olavarría, Bahía Blanca y Bolívar alcanzaron los 4 grados bajo cero; José María Estrada -3,4; Junín -2,8; Las Flores -2,6 Trenque Lauquen -2,5 y Pehuajó -2,4. Además, en todas las ciudades bonaerenses, la sensación térmica, a media mañana, fue de -5 grados centígrados.

Vale destacar que la lista en la que se ubicaron varios puntos de distritos bonaerenses de distintas zonas de la provincia está conformada por ciudades del extremo sur del país, como Perito Moreno, Esquel, El Bolsón y Paso de los Indios.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La provincia bajo cero: Olavarría y Bahía Blanca, entre las cinco ciudades más frías del país

Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Enzo Fernández llamaron a chicos de un colegio de Rafael Calzada

Pruebas Aprender 2025: mejoraron los resultados en Lengua y Matemática respecto de 2023

Avellaneda: un grupo de padres increpó a un profesor tras denuncias de presuntos abusos a alumnas

Quemados y agotados: el cansancio y la híperconectividad como marcas de época

San Nicolás: un nuevo foco de incendio en las islas frente a la ciudad

Vedia: avanza la obra de reacondicionamiento y ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales

Nació en el país el primer cerdo clonado para xenotrasplantes

Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: imputan a otro miembro del Consejo Escolar

Frío, heladas y aire polar en el interior bonaerense: ¿podría nevar en el AMBA?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En las afueras de Bahía Blanca la sensación térmica en la madrugada cayó a casi -7°C por efecto del viento.

La provincia bajo cero: Olavarría y Bahía Blanca, entre las cinco ciudades más frías del país

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Victoria Modesta Aguirre fue vista por última vez el 19 de junio por la tarde en Berazategui. 

Berazategui: buscan intensamente a una mujer de 79 años que salió con su perrita y no regresó