Santilli y Ritondo destacaron la importancia de la participación en las urnas

En la misma localidad también votó Cristian Ritondo , candidato a diputado nacional y uno de los principales articuladores del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza

En medio de la jornada electoral que se desarrolla este domingo en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Cristian Ritondo, referentes del PRO que integran la alianza con La Libertad Avanza emitieron su voto y coincidieron en la necesidad de una amplia participación ciudadana.

Diego Santilli , actual diputado del PRO y candidato a tercer diputado nacional por el frente de Javier Milei , votó en la mesa 308 de la Escuela EP N° 11, en Tigre . Tras sufragar, subrayó: “Lo más importante es que el ciudadano venga a votar, que la gente se tome un rato de su domingo para expresarse en las urnas”. En declaraciones a la prensa, agregó que, en caso de registrarse baja participación, “habrá que analizar el por qué”.

En la misma localidad también votó Cristian Ritondo , candidato a diputado nacional y uno de los principales articuladores del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Optimista sobre el clima electoral, expresó: “Es un día lindo para que la gente vaya a votar y entienda que es una gran posibilidad. Cuando uno se imagina cambios, cosas distintas por hacer, el día es hoy”.

Elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires I Votó el diputado del PRO Diego Santilli: "Lo importante es que la gente decida y se tome un rato de su domingo para votar". https://t.co/Si0EV5t8hG pic.twitter.com/iGHTmlzaHr

El exministro de Seguridad bonaerense destacó que la participación masiva es clave para consolidar el proceso democrático. “Esperamos que sea como en Corrientes, con una alta participación, porque votar no solo es un derecho, es también una obligación”, afirmó.

Ritondo reconoció que en varios distritos hubo demoras en la apertura de mesas, aunque lo atribuyó a una situación habitual en los últimos comicios. “En mi caso particular, la mesa donde voté se conformó con más de una hora de retraso, pero ya está funcionando con normalidad”, explicó.

Respecto al futuro de la coalición, aseguró que el PRO seguirá sosteniendo su alianza con Milei: “El PRO decidió estar donde está el cambio. No vinimos a especular, sino a construir un triunfo. Esta alianza es estratégica para dar respuesta al deseo de cambio de la ciudadanía y consolidar una fuerza en el Congreso que impulse las transformaciones que se vienen”.

Finalmente, adelantó que compartirá la jornada junto a otros dirigentes en Tigre y luego en el búnker de La Plata, donde se concentrará la dirigencia de La Libertad Avanza.