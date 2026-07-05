Santilli:  "Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei"

Tras asumir formalmente como jefe de Gabinete, Diego Santilli ratificó su alineamiento absoluto con el Gobierno nacional, defendió la agenda de reformas impulsada por la Casa Rosada y consideró indispensable lograr la reelección del presidente Javier Milei en los comicios de 2027.

Panorama Político Bonaerense El doble rol de Santilli: misiones, ventajas y riesgos de una jugada con alto impacto en la Provincia

En charla con Infobae, Santilli fijó como prioridad de su gestión el rediseño de las reglas electorales, que contempla la eliminación de las PASO y el análisis de herramientas alternativas como las listas colectoras para abaratar los costos del sistema público.

Por otra parte, el reemplazante del cuestionado e investigado Manuel Adorni elogió el "acompañamiento estoico" que el bloque de PRO viene brindando en el Congreso a la vez que señaló: "Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei".

En otro reportaje, esta vez con La Nación, Santilli insistió en los lazos con el PRO al resaltar la necesidad de confluir electoralmente en 2027 bajo el liderazgo de La Libertad Avanza (LLA) con todas las fuerzas políticas que piensen "parecido".

Si bien admitió que los sectores urbanos y los pequeños comercios barriales todavía no perciben los beneficios de la estabilización macroeconómica -"falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina"-, confía que continúa la desaceleración inflacionaria, la baja de tasas de interés y el ingreso de inversiones.

Al referirse a su futuro político, Santilli reconoció que lo ve en la gobernación de la provincia de Buenos Aires aunque deja cualquier candidatura en manos de Javier Milei ya que “un proyecto personal nunca puede estar por encima de un proyecto colectivo".

Fuente: Agencia DIB