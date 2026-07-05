domingo 05 de julio de 2026
5 de julio de 2026 - 12:59

Santilli:  "Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei"

Luego de su asunción como Jefe de Gabinete, Diego Santilli reafirmó su postura de apoyo incondicional a Javier Milei y considera vital su reelección presidencial en 2027.

Por Agencia DIB
Diego Santilli será clave en el camino de la reelección presidencial de Javier Milei.

Diego Santilli será clave en el camino de la reelección presidencial de Javier Milei.

Tras asumir formalmente como jefe de Gabinete, Diego Santilli ratificó su alineamiento absoluto con el Gobierno nacional, defendió la agenda de reformas impulsada por la Casa Rosada y consideró indispensable lograr la reelección del presidente Javier Milei en los comicios de 2027.

Más noticias
El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, cada día más comprometido.

Adorni: la Justicia le prohibió salir del país por "peligro de fuga inminente"
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. 
Panorama Político Bonaerense

El doble rol de Santilli: misiones, ventajas y riesgos de una jugada con alto impacto en la Provincia

La palabra del Jefe de Gabinete

En charla con Infobae, Santilli fijó como prioridad de su gestión el rediseño de las reglas electorales, que contempla la eliminación de las PASO y el análisis de herramientas alternativas como las listas colectoras para abaratar los costos del sistema público.

Por otra parte, el reemplazante del cuestionado e investigado Manuel Adorni elogió el "acompañamiento estoico" que el bloque de PRO viene brindando en el Congreso a la vez que señaló: "Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei".

¿Rumbo a la gobernación?

En otro reportaje, esta vez con La Nación, Santilli insistió en los lazos con el PRO al resaltar la necesidad de confluir electoralmente en 2027 bajo el liderazgo de La Libertad Avanza (LLA) con todas las fuerzas políticas que piensen "parecido".

Si bien admitió que los sectores urbanos y los pequeños comercios barriales todavía no perciben los beneficios de la estabilización macroeconómica -"falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina"-, confía que continúa la desaceleración inflacionaria, la baja de tasas de interés y el ingreso de inversiones.

Al referirse a su futuro político, Santilli reconoció que lo ve en la gobernación de la provincia de Buenos Aires aunque deja cualquier candidatura en manos de Javier Milei ya que “un proyecto personal nunca puede estar por encima de un proyecto colectivo".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Adorni: la Justicia le prohibió salir del país por "peligro de fuga inminente"

El doble rol de Santilli: misiones, ventajas y riesgos de una jugada con alto impacto en la Provincia

Santilli juró con apoyo de los gobernadores y Milei hizo otro gesto de respaldo a Manuel Adorni

Santilli: "El gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia"

Macri reveló que habló con Santilli y el PRO respaldó su llegada

Milei se reunió con Santilli en Olivos y lo oficializó como nuevo jefe de Gabinete

"Hacer América Grande otra Vez": el mensaje de Milei por la independencia de EE.UU.

La producción automotriz cerró el primer semestre con una caída del 18%

Movimiento en los concejos: ahora, una edil libertaria se sumó a massimo en San Isidro

Karina Milei: "Mi objetivo es construir el camino para que mi hermano sea reelecto en 2027"

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Victoria Modesta Aguirre fue vista por última vez el 19 de junio por la tarde en Berazategui. 

Berazategui: buscan intensamente a una mujer de 79 años que salió con su perrita y no regresó