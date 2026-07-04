Adorni: la Justicia le prohibió salir del país por "peligro de fuga inminente"

El juez federal Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete Manuel Adorni , en el pleno proceso de investigación penal por presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Ahora, Adorni deberá solicitar una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior ante la posibilidad de fuga. Esta restricción -señala la agencia NA - representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

Esta medida judicial tomada el viernes 3 surge en medio de versiones sobre la decisión de Adorni de radicarse en Punta del Este.

Entre otros aspectos, en la causa se evalúan los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina; la compra de propiedades; las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas; como así también diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias .

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro.

Audios que comprometen

Para pesar de Adorni luego trascendieron mensajes de audio con su contratista, en los que le ofreció asistencia antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

Estos audios revelaron que Adorni intentó transmitirle calma a Tabar ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

Fuente: Agencia DIB