sábado 04 de julio de 2026
4 de julio de 2026 - 12:27

Adorni: la Justicia le prohibió salir del país por "peligro de fuga inminente"

La decisión del juez Ariel Lijo, en plena investigación por presunto “enriquecimiento ilícito”, surge cuando trascendió que Adorni evalúa radicarse en Uruguay.

Por Agencia DIB
El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, cada día más comprometido.

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, cada día más comprometido.

El juez federal Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el pleno proceso de investigación penal por presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Más noticias
El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, cada día más comprometido.

Jaqueado por las revelaciones sobre su patrimonio, Adorni finalmente presentó su renuncia
El presidente Javier Milei junto al designado jefe de Gabinete, DIego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Milei se reunió con Santilli en Olivos y lo oficializó como nuevo jefe de Gabinete

Ahora, Adorni deberá solicitar una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior ante la posibilidad de fuga. Esta restricción -señala la agencia NA- representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

Esta medida judicial tomada el viernes 3 surge en medio de versiones sobre la decisión de Adorni de radicarse en Punta del Este.

Adorni, en la mira

Entre otros aspectos, en la causa se evalúan los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina; la compra de propiedades; las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas; como así también diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro.

Audios que comprometen

Para pesar de Adorni luego trascendieron mensajes de audio con su contratista, en los que le ofreció asistencia antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

Estos audios revelaron que Adorni intentó transmitirle calma a Tabar ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Jaqueado por las revelaciones sobre su patrimonio, Adorni finalmente presentó su renuncia

Milei se reunió con Santilli en Olivos y lo oficializó como nuevo jefe de Gabinete

Macri en Mar del Plata: respaldo a las reformas de Milei, otro empujón a Adorni y la atención puesta en Santilli

Aparecieron nuevas revelaciones sobre Adorni y su continuidad vuelve a estar en duda

El oficialismo consiguió bloquear una nueva maniobra para interpelar a Adorni

Movimiento en los concejos: ahora, una edil libertaria se sumó a massimo en San Isidro

Karina Milei: "Mi objetivo es construir el camino para que mi hermano sea reelecto en 2027"

El gobierno sumó a intendentes del conurbano al debate por la nueva ley de seguridad

El juez Martínez de Giorgi apartó a las querellas en la causa $Libra

Jorge Ferraresi renunció a la intendencia de Avellaneda con la mira puesta en la Gobernación

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Posadas.

Karina Milei: "Mi objetivo es construir el camino para que mi hermano sea reelecto en 2027"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Victoria Modesta Aguirre fue vista por última vez el 19 de junio por la tarde en Berazategui. 

Berazategui: buscan intensamente a una mujer de 79 años que salió con su perrita y no regresó