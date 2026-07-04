El doble rol de Santilli: misiones, ventajas y riesgos de una jugada con alto impacto en la Provincia

La entronización de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei implica una mutación relevante en el trámite del poder bonaerense: ahora, definiciones centrales para la gestión de gobierno, como la negociación para restrinir el alcance de subsidio al gas natural en 94 ciudades de la provincia, quedan en manos del mismo dirigente que aspira a gobernar ese territorio. Es a la vez una oportunidad y un desafío para él, que Santilli comienza a desandar con un esquema de poder reforzado, pero a la vez compartido con su principal competidor interno, el diputado nacional Sebastián Pareja.

Fóbico al conflicto y hábil para servir en paralelo a mil jefes en beneficio propio, el triunfo estratégico del “El Colo” fue ganarse la confianza de Karina Milei: esa fue la llave que le permitió primero ser la cara de ese pequeño milagro que fue el triunfo bonaerense de LLA el año pasado y que ahora le abrió el despacho político más importante del gabinete. Con una diferencia central respecto de sus tres predecesores: Santilli tiene un esquema de relaciones propio mucho más aceitado con el sistema político -hubo 14 gobernadores en su asunción, tiene representantes propios en la Legislatura-, lo que implica otro piso para la difícil convivencia con Karina.

La reducción de la zona fría, que el gobierno aspira a hacer ley en el Senado en 10 días, es la misión más urgente y a la vez un ejemplo del tipo de contradicciones a las que se expone Santilli al asumir un doble rol. Debe negociar con los gobernadores para asegurar los votos necesarios, pero el éxito en esa misión de gestión entorpece su instalación, porque entraña una mala noticia para los votantes, que pagarán por el gas entre un 30 y un 50% más. El contexto no lo ayuda: el precio de los servicios explica hoy por qué el ingreso disponible de las familias sigue en baja a pesar de que la inflación cae y los salarios formales -aún tímidamente- se recuperan.

Las decisiones económicas no figuran además en la botonera del jefe de Gabinete y en su equipo aseguran que eso implica un desafío político adicional: ¿cómo justificarlas en un territorio como el Conurbano, esencial para los planes de poder libertarios porque es la retaguardia estratégica del kirchnerismo, que sufre un impactado negativo fuerte del plan de Luis Caputo? Algunos datos ilustran el desafío: en el gran Buenos Aires la desocupación es 1,9% superior al promedio nacional, los salarios reales retrocedieron 1,4% mientras que a nivel nacional subieron 2,4 y allí se concentra lo más duro de la destrucción de empresas del sector manufacturero.

El respaldo de Karina Milei implica una venia esencial para su aspiración electoral, pero no le despeja del todo el camino a Santilli. Pareja sigue siendo el delegado de “la jefe” en PBA: eso no cambió. Tampoco lo hizo su rol central: el diputado se encarga del armado de los equipos para un eventual gobierno y tiene a cargo la estrategia de “control de gestión de Kicillof”: las respuestas a diario a las decisiones del gobernador, en concejos deliberantes y la Legislatura. El cargo es un altavoz importante para el jefe de Gabinete, pero en esa discusión con el peronismo deberá coordinar justo con su competidor interno: Pareja también quiere ser candidato.

El nivel de desafíos es tal que en el entorno de Santilli se analizó la posibilidad de una construcción en CABA. Fue por ahora descartada. La alianza con Cristian Ritondo está consolidada y el juego asa por cerrar un acuerdo que permita la unidad con PRO, clave en una provincia sin balotaje. No será fácil Milei le recordó a Mauricio Macri que el “reperfilamiento” de 2018 fue en realidad un “default” justo un ratito después de que se confirmara el nombramiento de Santilli. Una señal de que el presidente resiente la idea de que Macri es un poder en la sombra y quiere dejar claro lo contrario: es él quien deglute la estructura ajena.

Las PASO y el peronismo

La rosca principal de Santilli hoy es para eliminar las PASO: la negociación está avanzada y la idea de habilitar colectoras para las listas de diputados nacionales le dio más aire. El mecanismo -dos listas legislativas por cada candidato presidencial- es un recurso “full casta” pero en LLA prima hoy el pragmatismo: si no fuese así, Santilli no hubiese llegado. La eliminación de la primaria no resuelve la cuestión bonaerense, pero complica más la interna ajena: el peronismo en tensión se queda sin un elemento de resolución de la pelea entre Kicillof y Cristina Kirchner, atado a dos alternativas de hierro, acuerdo de unidad o ruptura en las urnas.

Axel Kicillof blanqueó esta semana ante los intendentes del MDF, que le pidieron un encuentro para actualizar la “línea” interna, que por ahora y hasta nuevo aviso la situación es de quiebre. No va a hacer reunión con Cristina porque no va a haber acuerdo con Cristina: lo que me piden es sumisión y no “yo no voy a entregarme”, le dijo a un alto coronel del futurismo, en un diálogo mano a mano. Para que quede claro: ni siquiera hay espacio hoy para poner algunos temas bajo un paraguas institucional. El gobernador está dispuesto incluso a dejar para el próximo gobierno la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte.

Claro que detrás de la dureza circulan rumores. ¿Recibió el gobernador una insinuación sobre la lista de diputados nacionales como prenda de una negociación interna que incluiría también a la provincia? Difícil si eso supone al cristinismo como contraparte. Al menos si se toman por ciertas las aseveraciones de que el plan es “Cristina candidata”. Por lo demás, Kicillof asegura que en esas condiciones no aceptaría: sin influencia en el Congreso y con la provincia en manos ajenas, sería un presidente débil, si lo fuese. “Construyan en todos lados y dejen claro que la interna no es culpa nuestra, nosotros vamos contra Milei”, fue la orden del gobernador.

Fuente: Agencia DIB.