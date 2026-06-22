lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 08:36

Reunión clave de Adorni con senadores libertarios antes de su paso por el Congreso para dar explicaciones

El mitin será, para Manuel Adorni, la previa de una sesión en el Senado donde podría aprobarse una interpelación y eventual moción de censura en su contra.

Por Agencia DIB
Milei, Adorni y Patricia Bullrich.&nbsp;

Milei, Adorni y Patricia Bullrich. 

El Jefe de gabinete, Manuel Adorni, convocó a todo el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) a una reunión en la Casa Rosada que se realizará este martes.

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El encuentro será una suerte de previa de una sesión clave en la cámara alta donde podría aprobarse una interpelación y eventual moción de censura en su contra.

Así, los 21 integrantes del bloque oficialista en el Senado se encontrarán con el jefe de ministros con ánimo de diagramar la dinámica de trabajo del segundo semestre del año, en el que Adorni podría seguir o no en su cargo.

Las reuniones, al parecer, serán en tres grupos, y una presencia que está confirmada es la de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, quien desde hace semanas plantó bandera en contra de Adorni por las sospechas de que pesan en su contra por enriquecimiento ilícito.

Más allá de su posicionamiento en redes sociales y medios de comunicación, la legisladora deberá evitar que senadores de la UCR y otros partidos se sumen a la iniciativa de Unión por la Patria para que se apruebe una interpelación contra el jefe de Gabinete, en una sesión acordada para este jueves.

Respaldo de Javier Milei

En tanto, el presidente Javier Milei, sigue respaldando a su jefe de Gabinete, con quien se mostró el sábado en Rosario en el acto oficial por el Día de la Bandera.

Desplazado de la vocería - casi un alivio para Adorni - y reemplazado por el diputado de LLA Adrián Ravier, diputado de La Libertad Avanza por La Plata y director de la Fundación Faro, supone un grado de exposición menor para el cuestionado funcionario, lo que para algunos observadores podría favorecer una dilación en el tratamiento de la iniciativa parlamentaria para removerlo.

La decisión de Milei de subirlo a la comitiva que fue a Rosario, aún contra el pedido explícito de un aliado parlamentario como el PRO, parece reafirmar la voluntad del Presidente de seguir concediéndole niveles de apoyo al funcionario, de extrema confianza además de su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia.

Fuente: Agencia DIB

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