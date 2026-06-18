La Justicia pidió la indagatoria de Francisco Adorni por declaraciones juradas falsas

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. El planteo se centra en el segundo delito , porque la fiscalía considera reunido el grado de sospecha necesario sobre ese punto.

Marijuan, que había iniciado la causa contra el hermano del ministro coordinador semanas atrás, sostiene que Francisco Adorni no podía desconocer cómo se realizaban las declaraciones juradas debido a que, en su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense, trabajó en un área vinculada a las declaraciones juradas.

La petición se realizó ante el Juzgado Federal N° 6, que subroga el juez Daniel Rafecas , y se enmarca en una investigación que abarca el período 2023-2026.

El actual diputado provincial quedó también en el centro de la escena después de haber corregido su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas del jefe de Gabinete.

El hermano del exportavoz realizó el mes pasado una corrección ante la Oficina Anticorrupción. En el nuevo documento agregó una herencia de $21 millones y sumó $ 12 millones de deudas a su cuenta patrimonial.

Las declaraciones juradas de Francisco Adorni

La corrección de Francisco Adorni figura en el listado del ente que busca transparentar la gestión pública desde el 14 de mayo, un día después de que trascendieran medidas que requirió Marijuan para avanzar sobre una denuncia para investigar el patrimonio del ex funcionario y actual diputado.

La fiscalía sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026. En todas esas declaraciones, según el informe, habría existido una cantidad inusual de rectificaciones posteriores, cada una sumando datos nuevos, ajustando valores o incorporando cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes no informados en los formularios originales.

El documento detalla que tras el inicio de la causa judicial, Adorni sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria, llegando a modificar valores clave como el precio de su inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Fuente: Agencia DIB