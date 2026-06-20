Señal de Milei: se mostró con Adorni en Rosario tras desplazarlo de la vocería

El presidente Javier Milei se mostró hoy con su cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, luego de desplazarlo de la vocería, que asumió en su reemplazo el economista Adrián Ravier, pese a que el PRO en ese distrito le había pedido que no lo llevara

La presencia de Adorni se da en un contexto especial, marcado por la intensificación de los cuestionamientos en su contra luego de la entrevista en la que apeló a supuestas inversiones cripto para explicar su patrimonio , lo que derivó en un llamado a sesión en el Senado en el que podría votarse su destitución.

El nombramiento de Ravier, diputado de La Libertad Avanza por La Plata y director de la Fundación Faro, supone un grado de exposición menor para Adorni , lo que para algunos observadores podría favorecer una dilación en el tratamiento de la iniciativa parlamentaria para removerlo.

La decisión de Milei de subirlo a la comitiva que fue a Rosario, aún contra el pedido explícito de un aliado parlamentario como el PRO, parece reafirmar la voluntad del Presidente de seguir concediéndole niveles de apoyo al funcionario , de extrema confianza además de su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia.

Antes del acto por el día de la Bandera, la concejal rosarina de PRO Ana Martínez pidió públicamente que Milei no lleve a Adorni, debido al rechazo que causa su figura aún en sectores afines al gobierno nacional. Hizo el pedido a través de una nota formal en la que hizo mención a que el acto cuenta con una gran cantidad de alumnos de escuelas que juran la bandera.

Martínez no es una concejal más: se trata de una representante directa de Macri en la ciudad, que figura en todas las listas de posibles candidatos a la intendencia de Rosario por el PRO y que calibra todos sus movimiento en función de los planes del expresidente. Su objeción, en ese sentido, estuvo en línea con el pedido de PRO como partido para correr a Adorni.

La suerte de Adorni en el Congreso no depende solamente de PRO: con el respaldo de La libertad Avanza asegurado, las miradas también se posan en la posición de otros sectores aliados más o menos críticos, como el radicalismo, el MID, partidos provinciales e incluso variantes del peronismo no kirchnerista.

La posibilidad de tratar la interpelación y la moción de censura contra Adorni había sido barajada por el Senado para el jueves pasado, pero la oposicón no logró juntar la mayoría especial para tratar esos proyectos sin despacho de comisión. El oficialismo aprovechó para delitar el trámite, lo que abrió la posibilidad de que sea el propio Milei quien lo despida.

Fuente: Agencia DIB.