El papa León XIV vendría a la Argentina en noviembre en una visita de tres días

La gira del papa León XIV a Latinoamérica ya está prácticamente confirmada para el mes de noviembre, aunque todavía no se divulgo la fecha exacta. Se extendería por dos semanas e incluiría diez días en Perú, tres en Argentina y dos en Uruguay.

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Así lo comentó el obispo castrense Santiago Olivera al diario La Nación, tras una reunión con el sumo pontífice en la clásica audiencia de los miércoles.

La última vez que un Papa pisó suelo argentino fue hace casi cuatro décadas, entre el 6 y el 12 de abril de 1987 , durante la histórica segunda visita de Juan Pablo II, cuando recorrió diez ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Mendoza, Salta, Corrientes, Tucumán, Viedma y Bahía Blanca.

A mitad de julio, cuando el nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, arribe a Buenos Aires, comenzará a definir la agenda del Papa en nuestro país.

Mientras tanto, el Episcopado argentino propuso tres destinos para que recorra León XIV: Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero (por su carácter de sede primada).

El actual papa vivió 18 años en Perú, más precisamente en la ciudad de Chiclayo. Esa será una de las ciudades que visitará, además de Lima, Piura, Pucallpa y Cusco. En tanto, en Uruguay sólo pasaría por Montevideo.

El papa León XIV vendría a Argentina en noviembre en una visita de tres días.

Fuente: Agencia DIB