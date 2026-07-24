Polémica porque desapareció la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" de colectivos

La desaparición de la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas" que podía leerse en colectivos y trenes del país generó una fuerte polémica, sobre todo en medio del ruido que generó que tras el partido del Mundial 2026 los jugadores mostraran una bandera en alusión y que llevó hasta al presidente Javier Milei a opinar sobre el tema.

La denuncia realizada por choferes de colectivos y representantes gremiales abrió una nueva controversia, ya que sostienen que distintas empresas comenzaron a retirar de las unidades las calcomanías y carteles con esa frase cuya colocación es obligatoria por ley.

Los trabajadores afirman que la medida también alcanzó a algunas formaciones ferroviarias y que la decisión habría sido comunicada por las empresas mediante directivas internas.

De acuerdo con los testimonios difundidos por choferes de distintas líneas, entre ellas varias pertenecientes al Grupo DOTA , en los últimos días comenzaron a recibir instrucciones para retirar los mapas y las banderas alusivas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas .

Qué dijeron desde DOTA

Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA negó que haya sido una decisión deliberada. Según afirmó, no es verdad que vayan a retirarse los logos de Malvinas de los colectivos. "No sacamos el logo de Malvinas de los colectivos, es un recambio. Se está recambiando por algo más lindo", aseveró el director de la empresa de colectivos.

"Es una ley que está desde 2022, cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas. En ese momento se puso un cartel blanco pegado en la chapa", relató a radio El Destape. Y allí evidenció el problema: "Pasaron cuatro años, se desgastaron, y ahora se va a cambiar por algo más lindo que va a ir, en algunas unidades en las chapas, y en otras en las ventanillas".

Fuente: Agencia DIB