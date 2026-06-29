lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 16:02

El director del Servicio Meteorológico Nacional volvió a presentar su renuncia

A menos de seis meses después de reincorporarse, Antonio Mauad vuelve a dejar el Servicio Meteorológico Nacional, organismo que está en pleno proceso de ajuste.

Por Agencia DIB
Medalla Honor al Valor en Combate por su labor en la Guerra de Malvinas, se va del Servicio Meteorológico Nacional por razones personales.

Medalla Honor al Valor en Combate por su labor en la Guerra de Malvinas, se va del Servicio Meteorológico Nacional por "razones personales".

NA

Antonio José Mauad, militar retirado de la Fuerza Aérea, presentó su renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mauad, veterano de guerra de Malvinas, le comunicó su decisión al ministro de Defensa Carlos Presti, de quien depende el organismo que monitorea el clima.

Más noticias
Novedades sobre el Servicio Meteorológico Nacional. 

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por posibles despidos
Todo vuelo requiere un informe meteorológico oficial, y en los grandes aeropuertos también un pronóstico que permita planificar un vuelo seguro. 

Apagón informativo del Servicio Meteorológico Nacional: por qué podría causar demoras en aeropuertos

“Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi renuncia al cargo de Director del Servicio Meteorológico Nacional, a partir del día 1 de julio de 2026, por razones personales”, reza la escueta carta de Mauad quien ya había renunciado a su puesto hace seis meses y vuelto a asumirlo el 2 de febrero.

Mauad y su renuncia anunciada

Nacido en el pueblo de Dufaur, en el partido bonaerense de Saavedra, Mauad le había confiado a Presti en febrero que reasumía su cargo sólo por seis meses, hecho que ahora queda ratificado.

El nombramiento había sido formalizado a través del Decreto presidencial por el que se especificaba que ejercería la función con carácter "ad honorem" y rango de Subsecretario y por un período de cuatro años.

Durante el conflicto en el Atlántico Sur, Mauad fue piloto de los bombarderos Canberra MK-62 y recientemente fue condecorado con la Medalla Honor al Valor en Combate. Jubilado de la Fuerza Aérea, también es licenciado en Sistemas Meteorológicos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por posibles despidos

Apagón informativo del Servicio Meteorológico Nacional: por qué podría causar demoras en aeropuertos

Ola polar: porqué este jueves 2 puede ser el día más frío del año

Sensación térmica en invierno: ¿por qué el viento hace que el frío se perciba con mayor intensidad?

La provincia, una heladera: gran parte del territorio está bajo alerta amarilla por frío

Milei no asistirá a la Cumbre del Mercosur para atender "temas de gestión" en Argentina

Mario Ishii, del crítico de La Cámpora al protagonista de una interna que hoy golpea a Kicillof

Rechazan la detención de Insaurralde y Cirio pero les prohíben salir del país

Bianco espera reunirse con Santilli pero dice: "Nunca hizo nada por la provincia"

Santilli: "El gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a Nicolás Kreplak y Roberto Salvarezza.

Bianco espera reunirse con Santilli pero dice: "Nunca hizo nada por la provincia"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Motín en la unidad penal de Baradero.

Baradero: fuga y motín en la Unidad Penal Número 11