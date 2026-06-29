El director del Servicio Meteorológico Nacional volvió a presentar su renuncia

Medalla Honor al Valor en Combate por su labor en la Guerra de Malvinas, se va del Servicio Meteorológico Nacional por "razones personales". NA

Antonio José Mauad, militar retirado de la Fuerza Aérea, presentó su renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mauad, veterano de guerra de Malvinas, le comunicó su decisión al ministro de Defensa Carlos Presti, de quien depende el organismo que monitorea el clima.

“Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi renuncia al cargo de Director del Servicio Meteorológico Nacional, a partir del día 1 de julio de 2026, por razones personales”, reza la escueta carta de Mauad quien ya había renunciado a su puesto hace seis meses y vuelto a asumirlo el 2 de febrero.

Mauad y su renuncia anunciada Nacido en el pueblo de Dufaur, en el partido bonaerense de Saavedra, Mauad le había confiado a Presti en febrero que reasumía su cargo sólo por seis meses, hecho que ahora queda ratificado.

El nombramiento había sido formalizado a través del Decreto presidencial por el que se especificaba que ejercería la función con carácter "ad honorem" y rango de Subsecretario y por un período de cuatro años.

Durante el conflicto en el Atlántico Sur, Mauad fue piloto de los bombarderos Canberra MK-62 y recientemente fue condecorado con la Medalla Honor al Valor en Combate. Jubilado de la Fuerza Aérea, también es licenciado en Sistemas Meteorológicos. Fuente: Agencia DIB

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