lunes 20 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 16:12

Villa Gesell: detuvieron a dos hombres por robar en las ruinas del hotel Dubrovnik

Tras un llamado anónimo, la policía los sorprendió cargando electrodomésticos del hotel de Villa Gesell que se derrumbó en 2024.

La policía de Villa Gesell detuvo a los ladrones que se llevaban electrodomésticos del hotel clausurado.

La policía de Villa Gesell detuvo a los ladrones que se llevaban electrodomésticos del hotel clausurado.

El Mensajero de la Costa
En octubre de 2024, el derrumbe del hotel dejó 9 muertos.

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Poco después de la medianoche del 29 de octubre de 2024, la torre de diez pisos del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell se derrumbó cuando estaba en plena remodelación, una tragedia que dejó nueve muertos.

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Casi dos años después, mientras la justicia sigue investigando a los responsables y el edificio en ruinas está tapiado, este fin de semana dos hombres fueron detenidos por la policía local cuando intentaban huir con electrodomésticos robados de las ruinas del hotel, informó El Mensajero de la Costa.

Robo entre las ruinas del Hotel Dubrovnik

En octubre de 2024, el derrumbe del hotel dejó 9 muertos.

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Personal de la Comisaría Primera de Villa Gesell, en conjunto con la Secretaría de Seguridad municipal, logró aprehender a dos hombres de 31 años, tras un llamado anónimo que advertía sobre movimientos sospechosos en la zona del Paseo 102, entre las avenidas 6 y 7, donde se encuentran los restos del Dubrovnik.

A los ladrones se les secuestraron dos hornos microondas y un ventilador. Además se estima que planeaban volver para llevarse más electrodomésticos del hotel. La Unidad Fiscal N.º 6 de Villa Gesell que interviene en el hecho trata de determinar si los detenidos también participaron en anteriores robos al hotel, que permanece bajo custodia tras la tragedia.

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