Lanús: le dio un shock de 6.000 voltios a un ladrón y evitó que le robaran su moto

Una mujer de Remedios de Escalada , en el partido de Lanús , logró impedir que le robaran su moto gracias a un dispositivo de descargas eléctricas que le dio a un ladrón un shock de 6.000 voltios . “Supongo que les habrá dolido” , expresó la dueña del vehículo. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una de las casas del barrio.

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El intento de robo tuvo lugar alrededor de las 20 de este jueves, cuando Débora , la víctima, se estaba bajando de su moto para realizar un tatuaje en casa de una clienta. En ese momento fue abordada por dos motochorros. Ante el ataque, la víctima entregó su vehículo sin oponer resistencia. "Activé el Shock-Bag y esperé", contó en charla con el canal A24 .

Cuando los ladrones se iban con su moto, Débora activó el dispositivo antirrobo y automáticamente le dio una descarga eléctrica a uno de los delincuentes, que tuvo que bajarse de la moto y huyó rengueando. Fue a pocos metros de donde se había realizado el ataque.

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Le iban a robar la moto, pero un dispositivo instalado en la moto le produjo un shock eléctrico en el trasero al caco que se asustó y tiró el rodado para salir huyendo a pie pic.twitter.com/hYQAZcYMlb — INFORBANO (@Inforbanodiario) June 18, 2026

“Equivalente a una reja eléctrica”

"Compré el dispositivo porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de estar perdiendo permanentemente mi herramienta de trabajo", contó la mujer. Y agregó: "El voltaje que recibió el motochorro fue equivalente al de una reja eléctrica".

Débora admitió que, aunque "pensé en el riesgo que iba a sufrir el delincuente, la situación me llevó a priorizar la recuperación de medio de transporte laboral".

De oficio

A pesar de que no hubo robo de la motocicleta, ni denuncia la Justicia ya inició actuaciones de oficio a través de la Comisaría 4ª de Lanús. La investigación está a cargo de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

El Shock-Bag es un dispositivo eléctrico que se maneja a distancia. El control tiene unos 180 metros de alcanza. Cuando se activa envía una descarga eléctrica hacia una correa que está en el asiento del conductor. Sirve tanto para motos como para automóviles y se ofrece en Mercado Libre a unos 200.000 pesos.

Fuente: Agencia DIB