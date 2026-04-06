Jeep Renegade Willys, una aventura sobre ruedas

Producido en el Polo Automotor Stellantis de Goiana, en Pernambuco, el Jeep Renegade Willys está equipado con tracción 4x4, apto para enfrentar cualquier desafío. Se trata de la versión más equipada de la gama y la más apta para la práctica del off-road.

El modelo también presenta elementos icónicos como los faros redondos, la parrilla de siete ranuras, la X en las luces traseras y la caja de rueda trapezoidal. Además, destaca por varios easter eggs —pequeñas referencias a los Jeep originales y a la naturaleza— presentes en el vehículo.

Mundo Motor estuvo manejando el Jeep Renegade Willys, que presenta un diseño inconfundible inspirado en los modelos Jeep originales de la década de 1940, con recursos estéticos que remiten a los primeros modelos Jeep producidos en el mundo y un color llamado Verde Recon, inconfundible a la vista, representa la identidad de la marca.

Sus dimensiones, el SUV tiene 4,26 metros de largo, 1,69 metros de altura y 2,04 metros de ancho (con espejos). Además, la distancia entre ejes es de 2,57 metros y el baúl cuenta con 314 litros de capacidad.

El Renegade trae en su esencia los valores de la marca, como aventura, libertad, autenticidad y pasión. Está equipado con tracción 4x4, apto para enfrentar cualquier desafío. luces LED delanteras y traseras, también presenta elementos icónicos como los faros redondos, la parrilla de siete ranuras, la X en las luces traseras y la caja de rueda trapezoidal.

Bajo el capot, el Jeep Renegade Willys viene equipado con el motor 1.3 turbo de cuatro cilindros que desarrolla 175 CV y 270 Nm de torque, que se combina con una caja automática de nueve marchas y el sistema de tracción integral de reparto automático.

Cuenta con llantas de 17 pulgadas con neumáticos Scorpion ATR+ que garantizan la máxima capacidad off-road para afrontar terrenos más desafiantes. Incluye techo panorámico con apertura, asientos con firma Willys, pantalla multimedia de 8.4 pulgadas con sistema de emparejamiento inalámbrico, tablero digital de 7 pulgadas, colorido y configurable, además de aire acondicionado automático de doble zona.

Jeep Renegade Willys interior El interior de la Jeep Renegade Willys.

El volante con un buen Grip los asientos se ajustan, ofrece tapizados de cuero con el logotipo de Willys bordado en los respaldos de los asientos delanteros.

Al ser un SUV, tenemos muy buena visibilidad, con capacidad para 5 personas. En materia de seguridad dispone de siete airbags (frontales, laterales, de cortina y para las rodillas del conductor) y de ayudas a la conducción, como frenado de emergencia, aviso y asistente de cambio de carril, además de detección de fatiga de conductor, reconocimiento de señalética y monitoreo de punto ciego, cinturones inerciales de tres puntos en todas las plazas, sistema ISOFIX, control de velocidad crucero y alarma antirrobo perimetral, entre otros.

Precio

Jeep Renegade Willys T270 AT9 4X4: $57.350.000

Garantía: 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero)

Los servicios de mantenimiento deben ser realizados cada 12 meses o 12.000 kilómetros, lo que ocurra primero.