Milei tras el fallo por YPF: "Tuvimos que arreglar las cagadas del imbécil de Kicillof y la corrupta de Cristina"

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto en su visita al Centro de Formación de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello , y destacó el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF por la que el país tenía que pagar US$18.000 millones . Además, dio un breve apoyo a su vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su semana más complicada por la polémica desatada por sus vuelos a Punta del Este y su patrimonio. Esta noche el Presidente hablará en cadena nacional.

El mandatario arrancó su discurso en referencia a YPF. “Gracias a la gestión de Horacio Marín [presidente de YPF], el equipo de abogados y la Procuración del Tesoro, logramos que la Argentina tenga que evitar el pago. Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de [Axel] Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner ”, achacó el libertario.

Luego el Presidente llenó de elogios a Pettovello. “La ministra más torpedeada y cuestionada por los ensobrados medios de comunicación corruptos de la Argentina fue Sandra. La ensuciaron por ser honesta, por cortar los curros de los gerentes de la pobreza. Ella y Patricia Bullrich [antes ministra de Seguridad] no sólo enfrentaron a los mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que ese dinero utilizaban para que vayan a las marchas”, marcó.

Fue así que después agregó, como única y escueta muestra de apoyo a su funcionario: “Así que Manuel, en un momento me va a tocar darte las gracias ”.

Más adelante, volvió a hacer hincapié en la gestión de su ministra de Capital Humano. “Las personas que acceden al plan podrán recibir capacitación si así lo quisieran, cuando el kirchnerismo sólo exigía como prestación ir a las marchas. Este no es solo un cambio administrativo, es un cambio de concepción; el Estado les da una herramienta para que se inserten al mercado. La Argentina que estamos construyendo necesitará de mucha gente capacitada”, expresó Milei.

Y sumó: “El interrogante no es si habrá trabajo en la Argentina, es si los argentinos estarán capacitados para asumir esos trabajos. El modelo está diseñado para replicarse en todo el país. Invito a todas las empresas a sumarse a este sueño. Una iniciativa que acerca a los argentinos soñadores con las empresas. Y que este proyecto ayude a los argentinos para acercarse a sus sueños”.

Antes, fue Pettovello quien habló: “Este centro [en el predio Garrigós] demuestra que se puede desarrollar un edificio público con inversiones privadas, que los sueños se pueden cumplir”. Después completó: “El Presidente marcó un rumbo, las ideas de la libertad solo nos pueden llevar a la gloria. Que Dios los bendiga”.

Fuente: Agencia DIB.