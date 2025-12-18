Kicillof, en la marcha contra la reforma laboral: "es lo más parecido a la ley Banelco"

Kicillof, al frente de la columna del MDF, en la marcha contra la reforma laboral. Prensa Gobernación.

El gobernador Axel Kicillof participó hoy de la marcha de al CGT contra la reforma laboral, donde dejó una definión fuerte de rechazo a la iniciativa: “Es lo más parecido a la ´ley Banelco´ que hay”, dijo, en referencia a la reforma similar aprobada durante el gobierno de Fernando De La Rúa, cuyo trámite incluyó el pago de coimas a legisladores para su aprobación y que marcó el comienzo del fin de aquella administración.

“Lo que hay (en esta marcha) es gente laburante, que ve que esta reforma no resuelve ninguno de los problemas reales que hay: un cuarto de millón de puestos de trabajo perdidos, salarios que no alcanzan, jubilaciones que han bajado y nada de esto es una solución”, dijo el mandatario durante la marcha, en declaraciones a Radio Provincia. “Es un proyecto de lo más viejo que hay, lo más parecido a lo que fue la Ley Banelco en la época de De la Rúa ”, remató.

Kicillof estuvo en la marcha al frente de su espacio interno den el peronismo, el Movimiento Derecho Al Futuro, en una columna en la que estuvieron miembros de su gabinete como el ministro de Trabajo; Walter Correa -de larga trayectoria gremial en el sindicato de los curtidores-, el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque y el de Asuntos Agrarios, Javier Rodríguez.

El jefe del Ejecutivo bonaerense recordó que “cuando en septiembre ganamos las elecciones con una diferencia grandísima, lo primero que hice fue convocar al gobierno nacional. ¿Qué sentido tiene excluir, cancherear o hacerse el vivo? La verdad que tiene que ser un poco más modesto". Y subrayó: "Argentina es "el único país que tiene un Presidente al que no le importa que se cierren las empresas y se pierdan puestos de trabajo".

Enceuntro con PyMES Antes de la marcha, Kicillof había participado de un encuentro con empresarios PYME, antes quienes cuestionó la política económica por su impacto en el sector productivo. “Estamos frente a uno de los ataques más graves de nuestra historia contra el tejido productivo y la matriz industrial argentina: confluyen el objetivo explícito de desindustrializar el país y un discurso cruel de absoluta indiferencia frente a los despidos y el cierre de empresas ”, dijo allí. En ese encuentro, del que participaron el ministro de Desarrollo Productivo Augusto Costa y Rodríguez, Kicillof consideró que “la reforma de la Ley laboral no trae nada bueno para los argentinos: es un paso más de un plan que apunta a destruir el poder adquisitivo de los trabajadores y a facilitar los despidos”. Fuente: Agencia DIB.

