En el cierre de LLA, Javier Milei pidió el voto para "defender el camino que tenemos recorrido"

El presidente Javier Milei encabezó e el cierre de campaña de La Libertad Avanza ( LLA ) en Rosario , acompañado por gran parte de su Gabinete y por las cabezas de lista que competirán este domingo en los 24 distritos, con un discurso en el que pidió el voto para “defender el camino que tenemos recorrido”.

“Este Gobierno es distinto a todos los que hubo antes”, destacó Milei al comienzo de su discurso. Tras ello, el mandatario resaltó la baja de la inflación, la finalización de los piquetes como logros de su gestión y llamó a “cambiarle la cara al Congreso” a partir del domingo, para avanzar con más reformas estructurales.

“Si bien durante el primer año pudimos sacar leyes importantes y hacer las reformas estructurales más grandes, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal”, señaló Milei. “Pero cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir”, advirtió luego en un dardo dirigido a la oposición.

“A pesar de ellos y de un Congreso destituyente, hoy llegamos a la elección de pie. Y partir del domingo la Argentina va a cambiar en serio”, se jactó el mandatario. “Por eso es tan importante ir a votar el domingo”, reclamó luego.

“En 2023, los argentinos dijeron basta. Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso o hice de espaldas al congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”, dijo el Presidente.

“Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacía era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas”, continuó Milei.

Hoy, a diferencia de todos los que nos precedieron durante los últimos 100 años, estamos atacando de raíz a los problemas que castigaron a todos los argentinos", disparó el Presidente.

"Problemas con lo que hemos convivido durante los últimos 40 años. Hemos tenido que soportar la inflación, el aumento de pobreza e indigencia. Tuvimos que bancarnos la inseguridad mientras que los chorros, con la política de Zaffaroni, andaban sueltos", subrayó el jefe de Estado.

En medio del acto, hubo cantos contra el gobernador y dirigente de Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, que lidera el oficialismo provincial que competirá en las urnas contra los violetas. “Pullaro narco, la p...”, cantó la militancia libertaria. No hubo mención, sin embargo, a José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura por sus vínculos con Maximiliano “Fred” Machado", acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

"Este domingo tenemos que ir a defender todo el camino recorrido. Además, hay que entender que siempre es difícil ir por el camino correcto. Somos nosotros los que lo estamos haciendo. Es por eso que el Partido del Estado es el que se resiste, pero de nuestro lado están los argentinos de bien y les vamos a ganar en las urnas”, reclamó Milei

Sobre el final de su discurso, el mandatario apuntaló la candidatura de Agustín Pellegrini, postulante libertario que encabezará la nómina de diputados en Santa Fe y que enfrentará al oficialismo provincial de Maximiliano Pullaro, encarnado por su vice Gisela Scaglia.

Sin embargo, las encuestas no son favorables para el elegido de Milei. Los últimos sondes lo ubican en Rosario, detrás de Gisela Scaglia, representante de Provincias Unidas, y Caren Tepp, de Fuerza Patria.