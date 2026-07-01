El Gobierno oficializó subas en las tarifas de luz, gas y combustibles para julio

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva actualización de las tarifas de electricidad y gas , junto con un incremento de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono que impactará en los precios de las naftas y el gasoil durante julio.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), disposiciones de la Secretaría de Energía y el Decreto 562/2026.

En el caso de la electricidad , el ENReGE aprobó nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur aplicables a usuarios residenciales, comerciales y el resto de las categorías. El organismo explicó que la actualización responde a la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que derivó en un ajuste del componente de distribución del 2,39% . Como resultado, el Costo Propio de Distribución aumentó un 2,95% en Edenor y un 2,76% en Edesur .

En concreto, las tarifas en el AMBA subirán 5% en promedio para casi el 40% de los usuarios residenciales que no perciben ningún tipo de subsidio. Para los comercios e industrias será más del doble. El resto de los hogares , sin embargo, tendrá una leve baja de 0,75% promedio porque el Gobierno decidió incrementar el porcentaje de bonificación que vienen percibiendo. El promedio ponderado que se informará oficialmente es 1,5%.

Para los usuarios residenciales sin subsidio, Edesur fijó un cargo variable de $153,935 por kWh para los primeros 150 kWh mensuales, mientras que Edenor estableció un valor de $154,881 por kWh para el mismo nivel de consumo.

En tanto, los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuarán recibiendo asistencia sobre un bloque de hasta 300 kWh mensuales, mientras que el consumo excedente será facturado a tarifa plena. El esquema también alcanza a clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro.

Los aumentos para el gas

En el servicio de gas natural, el ENReGE aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y Naturgy BAN. Para los usuarios residenciales sin subsidio de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual quedó establecido en $22.606,14 para las categorías R1 a R3 y en $85.449,38 para la categoría R4.

En Naturgy BAN, los usuarios de la subzona Buenos Aires Norte abonarán un cargo fijo de $19.694,91 para las categorías R1 a R3 y de $74.776,64 para la categoría R4.

Los usuarios R1 sin subsidios del interior de la provincia de Buenos Aires, abastecidos por Camuzzi Gas Pampeana, van a tener un aumento en torno al 3%. Para la categoría R1 el cargo fijo aumenta de $4.251,80 a $4.383,88 y el cargo variable otros 3 puntos (de $275,48 a $283,69).

En paralelo, la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas para los usuarios alcanzados por el régimen de subsidios focalizados. Para el servicio eléctrico, continuará vigente una bonificación del 16,59% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales, con el objetivo de atenuar el impacto de las nuevas tarifas.

Las naftas vuelve a subir. Las naftas vuelve a subir.

Qué pasa con las naftas

Por otra parte, el Decreto 562/2026 actualizó los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. En las naftas, el incremento será de $21,192 por litro por el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,298 por litro por el impuesto al dióxido de carbono.

Para el gasoil, la actualización será de $18,959 por litro en el gravamen general, de $10,266 por litro para la alícuota diferencial vigente en determinadas regiones y de $2,161 por litro por el impuesto al dióxido de carbono.

Según el Gobierno, la actualización de estos tributos responde al mecanismo previsto por la legislación vigente, que contempla ajustes periódicos de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Fuente: Agencia DIB